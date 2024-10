松丸亮吾・伊藤沙莉・神尾楓珠・パンサー登場！『Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』配信記念イベント

世界中で楽しまれているポケモンカードを手軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ「Pokémon Trading Card Game Pocket」が2024年10月30日より正式サービススタート!

伊藤沙莉さん、神尾楓珠さん、パンサーさん、松丸亮吾さんをゲストに迎え、配信記念イベントが行われました。

『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』配信記念イベント

世界中で楽しまれているポケモンカードを、手軽にコレクションできるアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケモントレーディングカードゲームポケット)』

2024年10月30日の正式サービス開始と新CM放映開始を記念してスマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』配信記念イベントを2024年10月29日(火)に開催!

特別ゲストとして伊藤沙莉さん、神尾楓珠さん、パンサーさん、松丸亮吾さんが登場し、アプリの配信スタートを盛り上げました☆

主催者挨拶

株式会社ポケモン 石原恒和 代表取締役社長・CEOからご挨拶。

いよいよ明日から全世界でリリースとなります。

いまから28年前に株式会社クリーチャーズで開発したポケモンカードゲームは今では世界中で多くの人に楽しまれています。

『Pokémon Trading Card Game Pocket』はさらに多くの方々にポケモンカードゲームの楽しさを届けるために開発されました。

アプリ配信は150カ国におよび、事前登録者数は全世界で700万人を突破しています。

世界中のプレイヤーと一緒にコレクションをしたり、バトルをしたりとポケモンカードゲームの遊びを楽しんでいただけたら幸いです。

『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』とは?

続いて、株式会社ポケモン 専務執行役員『Pokémon Trading Card Game Pocket』廣部圭太プロデューサーより、『Pokémon Trading Card Game Pocket』とはどのようなアプリなのかプレゼンテーションが行われました。

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」は、ポケモンカードの遊びの中で、特にコレクションをテーマにしたアプリ。

これまでポケモンカードをコレクションした経験がある方も、そうでない方も楽しめるように、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出に挑戦しているのが特徴です。

ゲストによる開封式/アプリ体験

松丸亮吾さん、

神尾楓珠さん、

伊藤沙莉さん、

パンサー 菅良太郎さん・向井慧さん・尾形貴弘さんが登場し、アプリを体験!

まずは、代表で、「ポケポケ」のCMにも登場している伊藤沙莉さんがパックを開封。

なんとカードの魅力を視覚的に体験できる「ポケポケ」ならではのカード、イマーシブカードを引き当てました☆

松丸亮吾さんは「イマーシブカードのような新しいカードもあれば、以前に登場していた絵柄のカードもあり、新旧の魅力を楽しめるのがいいですね!」とポケモンカード好きならではの視点でコメント。

続いてパンサーの尾形貴弘さんが、気合いの「サンキュー開け」に挑戦!

リザードンのカードを引き当てました。

その後みんなでパック開封!

シュパッと切り取る瞬間がとても楽しい☆

開けるときのワクワク感や、

5枚のカードをめくる瞬間のドキドキ感で盛り上がりました。

みなさんが最近コレクションしているもの

伊藤沙莉さんはオルゴール。

最近は小さなサイズのオルゴールが売られていて、地方のお土産屋さんなどで買ってコレクションしています。

神尾楓珠さんはジャム。

トーストが好きというのもあるのですが、いろんな種類のジャムを集めています。

松丸亮吾さんはポケモンカード。

集め始めたのは5年前からなのですが、毎日コツコツ数えたら5万枚ありました!

ポケポケも、10月30日のアプリ配信から、日本で一番ポケポケのカードを集めているプレイヤーになりたいと思っています!

パンサー 菅良太郎さん・向井慧さん・尾形貴弘さんはラジオのレビュラー。

ポケモンの種類くらいの数のレギュラーが欲しい!

ポケポケを楽しみにしている方へメッセージ

最後に、ポケポケの配信を楽しみにしているみなさんに向けてメッセージをいただきました。

尾形貴弘さん

1日2回パック開封できるから1日の楽しみが増えますね!

菅良太郎さん

大学生の甥っ子姪っ子もポケモンカードゲームをプレイしているので一緒に遊びたいですね。

向井慧さん

子どもの頃から知っていたポケモンカードを大人になってからアプリで体験できるのは懐かしい気持ちになりました。

松丸亮吾さん

ポケモンを通じてコミュニケーションが加速していったので人生を共に歩む仲間もポケモンを通じて見つけてきました。

ぜひポケ達(ダチ)になるみなさん、明日から対戦よろしくお願いします!

神尾楓珠さん

明日からみなさんポケポケしていきましょう!

伊藤沙莉さん

いまこうやってアプリを楽しんだことでみなさんにも盛り上がるアプリということが伝わったかと思います。

みなさんぜひ試して楽しんでほしいと思います。

ポケモンカードをコレクションして楽しめるアプリ。

「Pokémon Trading Card Game Pocket」は、2024年10月30日(水)より配信スタートです。

「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」アプリ情報

配信開始日:2024年10月30日(水)

価格:基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり

販売形態 :ダウンロード専用

販売:株式会社ポケモン

開発:株式会社クリーチャーズ・株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS:iOS/Android

ジャンル:カード

対応言語:日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ブラジリアンポルトガル語・韓国語・中国語(繁体字)

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

