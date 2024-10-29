【米・BCクラシック枠順】日本のフォーエバーヤングは1番、ウシュバテソーロは7番、デルマソトガケは6番ゲートに
現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップクラシック(3歳上・米G1・ダ2000m)の馬番が確定した。
日本から参戦するフォーエバーヤングは1番ゲート、ウシュバテソーロは7番ゲート、デルマソトガケは6番ゲートとなった。馬番、騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1番 フォーエバーヤング/Forever Young
牡3、日・矢作芳人厩舎、坂井瑠星騎手
2番 ハイランドフォールズ/Highland Falls
牡4、米・B.コックス厩舎、Ｌ.サエス騎手
3番 シティオブトロイ/City Of Troy
牡3、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
4番 ミクスト/Mixto
牡4、米・D.オニール厩舎、K.フレイ騎手
5番 セニョールバスカドール/Senor Buscador
牡6、米・T.フィンチャー厩舎、J.ロザリオ騎手
6番 デルマソトガケ/Derma Sotogake
牡4、日・音無秀孝厩舎、C.ルメール騎手
7番 ウシュバテソーロ/Ushba Tesoro
牡7、日・高木登厩舎、川田将雅騎手
8番 ピレニーズ/Pyrenees
牡4、米・C.ドゥヴォー厩舎、B.ヘルナンデスJr.騎手
9番 フィアースネス/Fierceness
牡3、米・T.プレッチャー厩舎、J.ヴェラスケス騎手
10番 タピットトライス/Tapit Trice
牡4、米・T.プレッチャー厩舎、I.オルティスJr.騎手
11番 シエラレオーネ/Sierra Leone
牡3、米・C.ブラウン厩舎、F.プラ騎手
12番 アーサーズライド/Arthur's Ride
牡4、米・W.モット厩舎、J.アルバラード騎手
13番 ニューゲート/Newgate
牡4、米・B.バファート厩舎、L.デットーリ騎手
14番 ネクスト/Next
セ6、米・W.コーワンズ厩舎、L.マチャド騎手
※馬番、ゲート番は同一となる。