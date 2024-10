◆パク・ボゴム&キム・テリ「MAMA」ホストに決定

【モデルプレス=2024/10/29】11月21日にアメリカ・ロサンゼルス、11月22日〜23日に大阪・京セラドーム大阪にて行われるK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」のホストと、追加アーティスト、コラボレーションのラインナップが、10月29日に韓国・CJ ENM上岩センターで行われたプレスプレミアにて発表された。「25 Voices of MAMA AWARDS」をテーマに行われた今回のイベントは、授賞式を一緒に作る業界各分野の人物の声を通じて見どころを予告。まず、ホストとして俳優のパク・ボゴムがアメリカで初登場。毎作品独自のキャラクターを完璧にこなし絶大な信頼を誇る俳優キム・テリが日本でのチャプター2授賞式のホストに初挑戦し、MAMA AWARDSのフィナーレを飾る予定だ。

◆SEVENTEENら「MAMA」追加ラインナップ発表

◆ENHYPEN×TOMORROW X TOGETHER×ZEROBASEONE、コラボ決定

◆「2024 MAMA AWARDS」出演アーティスト一覧

2017年から2022年のリブランディングの年、そして初のアメリカ進出を控えた今年まで、MAMA AWARDSの初となる時間を共にしてきたストーリーテラーのパク・ボゴムは、「MAMAの新しい歴史に一ページを飾ることができ、嬉しく、ワクワクする気持ちだ。多くのスタッフとK-POPアーティストが作り出す素敵なステージを期待し、皆が音楽で一つになる時間になることを願っている」と感想を伝えた。ドラマ「ジョンニョン:スター誕生」(tvN)で国劇俳優を夢見るパンソリの天才「ユン・ジョンニョン」役を演じ、音楽に人生を捧げるキャラクターを熱演しているキム・テリは「とうてい表現できない努力と輝きがしい才能がまるで巨大な花火のようにステージ全体を彩る祭典、MAMAのホストとして参加することとなりました。すべてのアーティストの皆さんに深い尊敬の念を抱きながら、その場に一緒にいる時間を心待ちにしている」と期待感を見せた。追加アーティストのラインナップと「2024 MAMA AWARDS」でしか見られないコラボステージも公開された。「I-LAND2」(Mnet)を通じて217カ国・地域のグローバルファンが選び誕生したガールズグループizna(イズナ)が初めてステージを披露する。また、昨年「2023 MAMA AWARDS」で「Album of the Year」を受賞したSEVENTEEN(セブンティーン)が出演を確定させた。最近、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」でカムバックし、わずか一日でダブルミリオンセラーを記録。再び期待の的となったSEVENTEENは、ワールドツアー「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR」でグローバルな影響力を拡大することが期待されている。さらに、最近デビュー初のファンコンサートを全席完売させ、アメリカ12都市のアメリカツアーを開催するなど国内外で縦横無尽に活躍しているYOUNG POSSE(ヤングパッシ)がアメリカのラインナップに名を連ねた。最後に、海外アーティストとしてBruno Marsと共に結成したR&Bグループ・Silk Sonicとしても活動し、数々のグラミー賞を受賞したアメリカのアーティスト、ANDERSON.PAAKの出演も公開した。「BIG BLUR:What is Real?」を今年のコンセプトに掲げた「2024 MAMA AWARDS」は、時空を超えたリレー中継と長年培ってきた先端技術力を総動員する見通しだ。バーチャルアイドルグループ・PLAVE(プレイブ)は初のMAMA AWARDSのステージに立ち、イ・ヨンジと一緒に時空を超えたスペシャルコラボレーションステージを披露する。また、独特な世界観を披露してきたaespa(エスパ)は、自分たちだけのアイデンティティを盛り込んだ特別なステージを披露することを伝えた。それだけでなく、ENHYPEN(エンハイプン)、TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)、ZEROBASEONE(ゼロベースワン)が参加するジャンルの境界を越えたコラボレーションステージも予告。昨年、MAMAならではの視線で独創的な要素を取り入れた差別化されたステージを披露した「MAMA AWARDS」は、今年もテーマ、メガ、ワンダーステージなど、スーパーボウルのハーフタイムショーのように象徴的なステージを披露することが期待される。テーマステージでは、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN(ヨンジュン)が各種ロボットとのコラボ舞台を通じてオープニングステージを飾る予定だ。「2024 MAMA AWARDS」の総演出を担当したユン・シネCPは、「1999年にMnet映像音楽大賞として始まったMAMAは、2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し、“Mnet ASIAN MUSIC AWARDS”として名を知られるようになった」とし、「グローバルK-POP時代の可能性を誰よりも先に見据えた授賞式として評価されているだけに、『MAMA』という固有名詞にふさわしい、初の試みと差別化されたステージのために引き続き努力を重ねていきたい」と抱負を明らかにした。舞台デザインを担当しているノ・ミレ美術監督は、ステージシミュレーションイメージとともに「超現実と神話を行き来する木、「世界樹」をステージデザインのモチーフに取り入れ、大阪の京セラドーム大阪に360度センターステージを作り、強烈で斬新な視覚的メッセージを伝える予定」と伝えた。(modelpress編集部)<21日/アメリカ現地時間>ANDERSON.PAAKILLITKATSEYERIIZEJ.Y.ParkTWSYOUNG POSSE<22日/日本>ENHYPENIVEiznaTOMORROW X TOGETHERME:ITREASUREBOYNEXTDOORPLAVE<23日/日本>aespaINIZEROBASEONEイ・ヨンジMEOVVBIBI(G)I-DLEG-DRAGONSEVENTEEN【Not Sponsored 記事】