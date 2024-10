ムーミンバレーパークに、新感覚の音声ガイド「ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンと冒険さんぽ〜」が登場!

主人公「ムーミントロール」と共に、4つのエリアにわたる15のスポットを巡りながら、豪華ボイスキャストによるトリビアを楽しめます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンの冒険さんぽ〜」

開始日:2024年11月1日(金)

対象パス:1デーパス

ムーミンバレーパークの1デーパスで、音声ガイドが楽しめるように!

ゲストはムーミンバレーパークを訪れた「旅人」として、「ムーミントロール」とナビゲーターと一緒に自由にパーク内のスポットを巡ります。

手持ちのスマートフォンで、ソニーのSound AR TM(現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験)サービス「Locatone TM(ロケトーン)」を使って、『ムーミン』の物語の世界観を感じながら、パークの新たな魅力に触れることができる音声ガイドです。

この音声ガイドでは、4つのエリア(はじまりの入り江エリア・ムーミン谷エリア・コケムスエリア・おさびし山)にわたる15のスポットを巡るだけでなく、隠しスポットも登場。

ゲストの動きに連動した音遊びや、ARカメラ機能で「ムーミン」たちとの記念写真も楽しめます。

また、今後は多言語対応も予定されています。

豪華ボイスキャスト

豪華ボイスキャストが再集結し、「ムーミン」の物語に浸るスペシャルな冒険の旅へとご案内。

圧倒的な存在感でナビゲーターを担当するのは、ムーミンバレーパークで人気を誇る「スニフ」役の福山潤さん。

そして、愛らしい「ムーミントロール」を演じるのは、戸松遥さんです。

耳元で響くキャラクターの声が、まるで本物のムーミン谷に迷い込んだかのような没入感をもたらし、みなさまにこれまでにない新たな魅力を届けてくれます。

福山 潤さん ”冒険さんぽ” の思い出

自転車に乗れる様になった頃から行動範囲が飛躍的に伸びて地元の山の方へ行ったり隣町へ行ったり、只々どこまで行けるか友達と自転車を走らせてみたり。

子供の頃ではそういったことが冒険のようで楽しくて仕方ありませんでした。

戸松 遥さん ”冒険さんぽ” の思い出

小学生の頃。塾に通い始めた時。

いつもの通学路とは全く違う道だったので新しい景色にワクワクしてしまって近道を開拓したり、ちょっと細い道を通ったり、毎日違うルートで塾に通っていました(笑)

行くのが嫌だったので、この行き帰りの通学がめちゃくちゃ息抜きでした!

ムーミンバレーパークに、音声ガイドが登場!

パーク内のスポットを巡りながらトリビアを楽しめます。

ムーミンバレーパークの「ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンの冒険さんぽ〜」は、2024年11月1日(金)より登場します☆

※一部の機種やブラウザでは動作しない可能性があります

※スマートフォンのスピーカーでも楽しめますが、手持ちのイヤホンやヘッドホンと接続することで、より臨場感を深く楽しめます

※時間帯や天気によっては訪問できないスポットもあります

