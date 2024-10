【ディズニーストア:クリスマスグッズ】11月5日より順次発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、クリスマスシーズンを盛り上げるデコレーションアイテム「DISNEY CHRISTMAS」をディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて11月5日より順次発売する。

ラインナップは、ミッキーアイコンをデコレーションしたライトアップツリーやライトアップリースをはじめ、

ティンカー・ベルがちょこんと乗ったツリートッパー、クリスマスムードを演出するランタンデザインのスノードームなどが登場。

そのほか、サンタクロースのコスチュームを身に着けたミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみ、クリスマスツリー姿のドナルドダックなどのぬいぐるみキーチェーンも登場する。

また、クリスマスまでの毎日が楽しくなるようなアドベントカレンダーや、ギフトにもぴったりなお菓子などもラインナップする。

ディズニーストア:クリスマスグッズ

ミッキー&フレンズ アドベントカレンダー DISNEY CHRISTMAS

価格:4,000円

□「ミッキー&フレンズ アドベントカレンダー DISNEY CHRISTMAS」

ミッキー&ミニー オーナメント セット マグカップ DISNEY CHRISTMAS

価格:2,200円

□「ミッキー&ミニー オーナメント セット マグカップ DISNEY CHRISTMAS」

ミッキー&ミニー スノードーム ミュージック&ライトアップ ランタン DISNEY CHRISTMAS

価格:6,600円

□「ミッキー&ミニー スノードーム ミュージック&ライトアップ ランタン DISNEY CHRISTMAS」

ミッキー&フレンズ タペストリー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS

価格:3,800円

□「ミッキー&フレンズ タペストリー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」

ティンカー・ベル ツリートッパー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS

価格:5,500円

□「ティンカー・ベル ツリートッパー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」

スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

チップ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「チップ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

デール ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「デール ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円

□「ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS」

ミッキー ツリー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS

価格:6,600円

□「ミッキー ツリー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」

ミッキー リース ライトアップ DISNEY CHRISTMAS

価格:6,600円

□「ミッキー リース ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney

