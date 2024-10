東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4F・シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて「クリスマスフェア」を開催!

雪が積もった切り株や、プレゼントなどをモチーフにしたスイーツのほか、ローストチキンが5日間限定で登場します☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」クリスマスフェア2024

開催期間:2024年11月8日(金)〜12月25日(水)

価格(税込):

平日ランチ:大人 2,519円・小学生 1,320円・3歳以上 572円

平日ディナー:大人 2,849円・小学生 1,639円・3歳以上 704円

休日ランチ:大人 2,849円・小学生 1,639円・3歳以上 869円

休日ディナー:大人 3,069円・小学生 1,914円・3歳以上 979円

メニュー:いちごのショートケーキ、サンタクロースからのプレゼント〜真っ赤なエンゼル、ホワイトクリスマス〜星空から降り注ぐ雪のシフォンケーキ、トナカイが住む森〜フォレノワール、煌めくクリスマスツリー〜ピスタチオのレアチーズケーキ、スノードームの世界〜苺とチョコのムース、カラメルポワールのパウンドケーキ、ミルクティープリン、メロンソーダゼリー、メープルマドレーヌ

クリスマスや冬の景色などをモチーフにした10種類のクリスマススイーツが登場します。

そのほか、目の前で切り分けるロースト料理や人気の特製カレー、新鮮野菜のサラダバーにパスタなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かなメニューをラインナップ☆

サンタクロースからのプレゼント〜真っ赤なエンゼル

クリスマスのお祝いにサンタクロースが手作りしたクリスマスリースをイメージした「サンタクロースからのプレゼント〜真っ赤なエンゼル」

中にはプチっと弾ける食感も楽しめるいちごが混ぜ合わせてあります。

艶やかに輝く真っ赤なナパージュをまとったエンゼルケーキは、優しい甘さといちごの甘酸っぱさが魅力です。

トナカイが住む森〜フォレノワール

フランス語で「黒い森」という意味を持つフォレノワール。

トナカイが住む森をイメージしたヴィジュアルがポイントです。

口にした瞬間にほわっと消えゆく、軽やかで柔らかな不思議な食感がクセになるスイーツです。

煌めくクリスマスツリー〜ピスタチオのレアチーズケーキ

ピスタチオの香ばしく濃厚なコクが堪能できる「煌めくクリスマスツリー〜ピスタチオのレアチーズケーキ」

爽やかなクリームチーズ、そしてヨーグルトのほのかな酸味が三位一体となったレアチーズケーキです。

トップにピスタチオとラズベリーをあしらうことで、キラキラと輝くイルミネーションが目を惹くクリスマスツリーに見立ててあります。

5日間限定メニュー

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

メニュー:抹茶のエンゼル、ブッシュ・ド・ノエル、サンタの帽子タルト、ローストチキン

フェアメニューに加えて12月21日から25日の5日間は限定メニューが登場!

「抹茶のエンゼル」は、京都宇治の老舗製茶所・森半の抹茶で仕上げたスイーツです。

さらに、フランスで長い伝統と歴史を持つ「ブッシュ・ド・ノエル」に、サンタの帽子から着想を得た、かわいい仕上がりに心ときめく「サンタの帽子タルト」も楽しめます。

イタリア産の天然海塩とハーブ、スパイスで漬け込んで焼き上げたクリスマス気分を高めるローストチキンも登場。

皮はパリッと、中はしっとりジューシーなローストチキンは、誰もが虜になるおいしさです。

WEB予約特典〜クリスマス限定仕様の特別スイーツをプレゼント〜

対象期間:2024年11月8日(金)〜12月25日(水)

クリスマスフェア開催期間中、WEBにてディナータイム予約した方に、クリスマスカラーで仕上げた、自家製マカロンを各色1つずつプレゼント。

カラメルバニラとフランボワーズのフレーバーです。

5日間限定メニューも登場する、クリスマスらしさあふれるスイーツを楽しめるフェア。

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」のクリスマスフェアは、2024年11月8日(金)よりスタートです☆

