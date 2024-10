【ルービックスピードキューブアドバンス】10月下旬 発売予定価格:3,960円

メガハウスは、「ルービックスピードキューブアドバンス」を10月下旬に発売する。価格は3,960円。

本商品は、立体パズル「ルービックキューブ」シリーズの新商品で、スピードを極めるためのモデル。新設計の内部構造でより軽く速く回せる。ルービックキューブをマスターした人の次のステップとして、早揃えを楽しめるよう今回商品化された。商品サイズは54×54×54mm(幅×奥行×高さ)。

磁石を入れたことによる「磁力を利用しての回し心地」も独特で、以前よりも力を使うことがなく回せることが早回しに適している。

内部構造の特長

(1)本体内部の中心のコア部分を改良し、これまで以上にスムーズな回転を実現。

(2)各コーナーの本体内部に48個の磁石を設置し、その磁力によって揃えたい位置に止まりやすい。

(3)センターのパネルを開けるとメモリがあり、回転の軽さや固さを5段階でお好みにカスタマイズすることができる。

外観としても、ルービックキューブシリーズの主力商品の「ルービックキューブ ver.3.0」と比較すると「各辺3mm小さく」、「5%の重量減」、「マット加工されたなめらかな手触り」となる。

