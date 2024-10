【POP UP PARADE 宵崎奏】2025年4月 再販予定10月29日 予約受付開始価格:4,800円

グッドスマイルカンパニーは、全高約180mmのフィギュア「POP UP PARADE 宵崎奏」を2025年4月に再販する。価格は4,800円。10月29日に予約受付を開始した。

本製品は「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」に登場する「宵崎奏」の姿を全高約180mmで再現したもの。正体不明の音楽サークル「25時、ナイトコードで。」の作曲担当という設定で、ミステリアスな雰囲気を感じさせる。

全景

前面

側面

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.