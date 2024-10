ポケモンカードを手軽にコレクションできるアプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』のサービス開始に合わせて、新しいTVCMの放映がスタート。

俳優の伊藤沙莉さんが出演する「お家で開封」篇、「スキマ時間で開封」篇 、「いつでも開封」篇が全国で放映されます!

『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』TVCM

タイトル:「お家で開封」篇 15秒、「スキマ時間で開封」篇15秒、「いつでも開封」篇30秒

TVCM放映開始日:2024年10月30日(水)

放送地域:全国(一部地域除く)

出演:伊藤沙莉さん

『ポケポケ』事前登録はこちら

世界中で楽しまれているポケモンカードが手軽にコレクションできるアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』が2024年10月30日より正式サービスをスタート。

サービス開始に合わせて同日より、俳優の伊藤沙莉さんが出演する3つの新CMも全国で放映が開始されます☆

新しいTVCMは「お家で開封」篇、「スキマ時間で開封」篇 、「いつでも開封」篇の3種類。

伊藤沙莉さんが「ポケポケ」のセリフで様々な感情を表現し、通勤のバスの中や寝室でのひと時、定食屋での食事中など日常の何気ないシーンで開封を楽しむ姿を切り取ったCMです。

「ポケ!」とパックを開封すると、当たったカードに笑みをこぼしながら「ポケポケ」というセリフを駆使して、伊藤さんが喜びを表現。

通勤のバスの中でひっそりとカードが大当たりしたことに喜びを噛みしめたり、寝室では「リザードンex」を引き当て、全身を使って歓喜する様子も!

日常の中でパック開封する楽しさを繊細に映し出した、伊藤さんの演技に注目です。

CMストーリー「いつでも開封」篇

朝、通勤のバスの中、こっそり『ポケポケ』でパック開封する伊藤さん。

開封していくと最後に「ピカチュウex」のカードが当たります☆

大当たりに思わず大声で喜びそうになりますが、小声でひっそり「ポ…ポケポケポケポケポケ〜!」と喜びを表現するのでした。

夜になり、一人暮らしの寝室にて部屋着姿でスマホをまじまじと見つめる伊藤さん。

待ちに待った開封の時間が訪れ、パックを開封すると、カードが出現するたびに「ポケッ」「ポケポケッ」と感情が思わず溢れます!

1枚ずつ画面上で開封したパックのカードを確認していくと、最後にはお目当てだった「リザードンex」が登場。

あまりの嬉しさに「ポケポケポケポケポケ〜!」と叫びながら、伊藤さんは喜びを全身で爆発させます。

その後、カメラに向かってスマホ画面を自慢げに見せ、ベランダでお気に入りのカードの余韻に浸りながら「ポケポケ」と呟くのでした☆

撮影エピソード

撮影現場で『ポケポケ』の拡張パックを初開封した伊藤さん。

スタッフの説明を聞きながら、開封して出てきたカード一枚一枚に「すごい演出!」「可愛い!」など新鮮なリアクションを見せ、アプリならではのエフェクトにも驚きの様子で目を輝かせていました。

寝室での撮影では、ラフな部屋着姿で登場。

寝室や洗面所、定食屋、実際にバスを走らせて撮影したバスの中など、様々なシーンで撮影を行いながら、様々な感情を「ポケポケ」で表現することに挑戦しています。

開封のたびに「ポケポケ、、、」と眠そうにつぶやいたり、全身で喜びを爆発させながら「ポケポケ!」と叫んだりする姿も!

喜びを爆発させた渾身の「ポケポケポケポケ!」というセリフは、現場で思わずスタッフから笑みがこぼれた場面。

撮影の合間には、登場するポケモンカードについて談笑する姿もあり、現場は和気あいあいとした雰囲気で撮影は進みました☆

伊藤沙莉さん撮影後インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想、見どころを教えてください。

A.自分の感情表現をポケポケだけで表現したことが人生で一度もなかったので、1日かけていろんな感情とか、喜びを、いろんなシチュエーション、バリエーションで表現できたのが楽しかったですね。

1番テンションが上がってる時の喜んでいる様子が見どころです。

Q. 開封するアクションが気持ちのいいアプリですが、日常生活の中で、いつ『ポケポケ』のパックを開封したいですか?

A.朝のシーンを撮っていて、朝(に開封をして)テンションを上げるっていうのはすごくいいなというのと、やっぱり晩酌の時間に開けたら、よりお酒も美味しくなると思います。

あとは、私たちのお仕事は、待つのもお仕事みたいなところもあって、待ち時間もあるので、その時間に息抜きにというか、リフレッシュに(パックを)開けてみたら、元気が出そうだなって思いました。

Q. 『ポケポケ』は、開封するパックによって様々なカードが登場し、運の要素もあるアプリですが、伊藤さんが最近「強運だったな」と思った出来事を教えてください!

A.実はこのCMの撮影をしている時、ずっとずっとお会いしたかった女優さんがたまたま違う撮影でいらっしゃってて、ご挨拶に来てくださったんです!

初めて直接対面でお話ができて、とても嬉しかったです。実は写真も撮ってもらいました。(笑)

だけど、部屋着のシーンの時だったので私は部屋着姿で、不思議な写真にはなりました。

でもすごい、ツイてるなと思いましたね。

Q.『ポケポケ』に出てきてテンションの上がったポケモンはいますか?

A.ピカチュウはやっぱりすごくテンション上がったんですけど、プクリンっていうプリンの進化形のポケモンがキラカードだったんです!

キラキラのエフェクトで、3Dっぽくなるのですよね。それはすごく可愛くて自分のスマホでも当てて欲しくなりました。

Q. これから『ポケポケ』を遊ぶみなさんへ一言メッセージをお願いいたします。

A.この撮影をする前に体験させていただいた時、本当に童心に返りました。

3種類あるパックの中から選ぶところから、自分の運試しというか、とってもワクワクしますし、一枚一枚出てくるたびに「わぁ!」とか「可愛い!」と驚いてしまいます。

CMでも描かれていますが、初めて知るポケモンにもすごく心が踊ります。日常の中に1日2回そういう楽しみや、幸せがあるだけで日々に彩りが追加されます。

皆さんも、是非そういう風に楽しんだり、癒されたりしていただきたいなと思います。

出演者プロフィール 伊藤沙莉さん(いとう さいり)

1994年、千葉県出身。

生まれ持った芝居のセンスと確かな演技力でシリアスな役からコメディまで幅広い役柄をこなす実力派として、ドラマや映画、舞台などで活躍。

ギャラクシー賞テレビ部門個人賞、ブルーリボン賞助演女優賞、山路ふみ子女優賞、文化庁芸術祭放送個人賞、橋田賞新人賞ほか受賞歴多数。

近年の主な出演作に映画『ちょっと思い出しただけ』、『すずめの戸締まり』(声の出演)、『宇宙人のあいつ』、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』、ドラマ「ミステリと言う勿れ」、「拾われた男」、「ももさんと7人のパパゲーノ」、「いちげき」、「シッコウ!!〜犬と私と執行官〜」など。

2024年度前期NHK連続テレビ小説「虎に翼」で主演を務めた。

『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケモン トレーディングカードゲーム ポケット/略称:ポケポケ)』

配信日:2024年10月30日(水)予定

販売価格:基本プレイ無料 ※一部課金アイテムあり

販売形態:ダウンロード専用

販売:株式会社ポケモン

開発:株式会社クリーチャーズ/株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS:iOS/Android

ジャンル:カード

対応言語:日本語/英語/スペイン語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ブラジリアンポルトガル語/韓国語/中国語(繁体字)

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」

2024年10月30日より新たに放映される『Pokémon Trading Card Game Pocket』TVCMの紹介でした☆

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※画面は開発中のものです

