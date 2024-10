【Duolingo 音楽コース/数学コース】10月29日より提供開始

Duolingoは、語学学習アプリ「Duolingo」において、日本国内のユーザー向けに新たに音楽コースおよび数学コースの提供を開始した。

さらに、音楽コースではSony Musicとの提携により、お気に入りのアーティストの曲に合わせて演奏できる機能を提供するほか、ポータブル楽器メーカーLoogとの提携により、Duolingo初のハードウェアとなるデジタルピアノの販売も開始するという。

同社は、「『誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する』というミッションの達成のため、言語学習で培ってきた知見を他科目にも展開し、 “総合教育アプリ”として新たな学習体験をユーザーに届ける」としている。

【音楽コースと数学コースも独自の教授法「Duolingoメソッド」を活用】

Duolingoはこれまでに、42の異なる言語にわたって合計100以上のコースを提供し、ひとくちサイズのレッスンや、ゲームのような仕掛け、独自の世界観、最新テクノロジーを活用した効果的な学習法が、多くのユーザーに支持されてきました。今回新たに追加された音楽コースと数学コースも、言語学習分野で10年以上にわたり培われてきた独自の教授法「Duolingoメソッド」を活用しています。

両コースともに、2023年11月より米国およびその他の一部の市場で提供が開始されていましたが、この度、日本国内のユーザーも新しい総合教育アプリ体験ができるようになりました。学習教科(言語、音楽、数学)は、1つのアプリ上で簡単に切り替えて学ぶことができ、これまで以上に多くの学習者に、新たな学びの機会を提供できるアプリへと進化しています。

□Duolingoメソッド

「音楽コース」について

本コースでは、リズムの理解、楽譜の読み方、音の聞き分けといった基本的な音楽スキルの習得から、画面に表示されたキーボードを使用して楽曲を演奏できるようになるまでのプロセスをサポート。コースは無料で提供され、Duolingoならではのゲーム感覚のレッスンや、単に教科書を読む・ビデオを視聴するだけではない、インタラクティブな学習ができる。音楽の概念を楽しみながら学べ、誰でも無理なく継続できる学習体験が提供される。

音楽コースで学べるスキル

Sony Musicとの提携

拍子や拍といったリズムを読む 音符の名前と、鍵盤上での音符の位置を知る 楽譜の読み方:耳で聴いた音を音符にしたり、楽譜を読んで音をイメージしたりできるようにする キーやさまざまな音(高い音と低い音など)を聞き分ける 画面上のキーボードを使用して有名な曲を演奏する

Sony Musicとの提携により、音楽コース内でSony Musicのアーティストの60曲以上の楽曲を演奏できる。有名な楽曲をカリキュラムに取り入れることで、音楽をより身近に感じ、楽しく学習できるように設計されている。

Sony Musicとの提携により、Duolingo で演奏可能な楽曲(一部)※敬称略

Loogとの提携

エイメリー(Amerie)「Why Don't We Fall In Love 」 ホイットニー・ヒューストン(Houston, Whitney)「My Love Is Your Love」 シーア(Sia)「Move Your Body」 ピンク(P!nk)「Courage」 シンディ・ローパー(Cyndi Lauper)「True Colors」 ザ・チェインスモーカーズ(The Chainsmokers)「Cyanide」 ダヴ・キャメロン(Dove Cameron)「Girl Like Me」 メーガン・トレイナー(Meghan Trainor)「Made You Look」 エラ・ヘンダーソン(Ella Henderson)「Yours」 ラビリンス(Labrinth)「Kill For Your Love」 ウォーク・ザ・ムーン(WALK THE MOON)「Different Colors」

楽器製造メーカーLoogと提携し、Duolingo初のハードウェアとなるデジタルピアノの販売を開始。このデジタルピアノは、3オクターブの音域、高品質なサウンド、そしてDuolingoらしいデザインを兼ね備えており、USB経由のMIDI、内蔵充電式バッテリー、内蔵スピーカー、ヘッドフォンコネクターがコンパクトに収められている。

実際の鍵盤で演奏できるため、アプリでのタッチ操作による練習とは異なり、鍵盤の感触や力加減を体感しながら学ぶことができる。販売価格はUS$249.00(先行予約での受付、11月以降随時米国より発送)。

「数学コース」について

Duolingoの数学コースでは、誰もが無料で数学を学び、一生使える基礎的で不可欠なスキルを身につけることを目的にしており、四則演算や分数・小数の計算、面積や角度の問題など、日常生活で役立つさまざまなトピックを学ぶことができる。ゲーム感覚で楽しく学べるひとくちサイズのレッスンは、学齢期の子どもはもちろん、大人の脳トレとしても使える。

数学コースで学べる項目(一例)

掛け算(九九、可換性、連想性、多因数) 割り算(割り算表、偶数と奇数) 分数(分数、仮分数、帯分数、分数の比較) 面積と周囲長 位取り(10と100の四捨五入、四捨五入の計算、10倍算、3つの数の足し算と引き算) 幾何学(角度、平行線と垂線、四角形の分類) 測定(時計の読み取りと設定、定規による測定、メートル法への変換) 小数(浮動小数点数、分数と小数の変換、小数の演算、小数の比較)