i¡ùRis¡¦µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤¬ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦i¡ùRis¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¼Í¥¤Îµ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤¬¡¢10·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó ²Ð¡Ú¾åºä¤¹¤ß¤ì¡ß¶Üß·Í¥¡Û#22¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤ëÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÈÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¶Üß·Í¥¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦i¡ùRis¤Î¿¼·¡¤ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£2¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢12Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢i¡ùRis¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢·ëÀ®Åö»þ¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤È81¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¢¥Ë¥½¥ó¡¦¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿i¡ùRis¤À¤¬¡¢µ×ÊÝÅÄ¤¬ÆÍÁ³¡ÖºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤ëÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Üß·¤âÂç¤¤¯ð÷¤¡ÖÊç½¸Í×¹à¤¬»¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¿Í½¸¤Þ¤ì¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¡¢²¿¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬½Ð¤ë¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ª¡×¤ÈÅö»þ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄ¤Ë¡¢¶Üß·¤â¡Ö°ì¿Í¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é6¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾×·â¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¤Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¡ª¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÈÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¶Üß·Í¥¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦i¡ùRis¤Î¿¼·¡¤ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£2¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢12Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢i¡ùRis¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Üß·¤âÂç¤¤¯ð÷¤¡ÖÊç½¸Í×¹à¤¬»¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¿Í½¸¤Þ¤ì¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¡¢²¿¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬½Ð¤ë¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ª¡×¤ÈÅö»þ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄ¤Ë¡¢¶Üß·¤â¡Ö°ì¿Í¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é6¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾×·â¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¤Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¡ª¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£