イム・チャンジョン、11月1日に新曲「If it happens, it happens」をリリース

歌手のイム・チャンジョンが新曲を発売する。昨日(28日)、所属事務所の(株)MBOXは「イム・チャンジョンが11月1日午後6時、新曲『If it happens, it happens』をリリースする」と発表した。「If it happens, it happens」は、偶然が重なって縁が続いた人、その人の出会いと別れ、誰にでも起こる人生の過程での感情を、繊細に表現した楽曲だ。

同曲は、12月に発売する18thフルアルバムの先行公開曲で、彼のフルアルバムの発売は2021年11月に発売した17thフルアルバム「大したことなかったあの一日に」以降、約3年ぶりである。所属事務所によると、イム・チャンジョンは来年、歌手デビュー30周年を記念してファンたちに恩返しするため、アルバムの準備に力を注いだという。彼は同曲のリリースを皮切りに、フルアルバムのプロモーションを順に行い、本格的なカムバックのカウントダウンに突入する予定だ。