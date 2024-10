LOVEBITESが、8月にリリースしたミニ・アルバム『LOVEBITES EP II』に『純白の雷 -第二章-』という邦題を付け、12インチのレコードで2025年1月22日(水)に再リリースする。アナログ時代の雰囲気を感じさせる“巻き帯”はもちろん、新規ライナーノーツも掲載。日本国内プレスの良質なアナログ盤となる。本作は、VICTOR ONLINE STORE、タワーレコード、HMV、diskunionの4販路限定での販売となる。ファンクラブ「LOVEBITES INC.」会員がVICTOR ONLINE STOREの限定カートで購入すると、商品に名前が掲載される特典がつく。

リリース情報







タイトル:純白の雷 -第二章-(原題:LOVEBITES EP II)発売日:2025年1月22日(水)価格:4,000円(税込)商品形態:12インチアナログ(1枚組)FC限定:https://victor-store.jp/item/99606一般販売:https://victor-store.jp/item/99507収録曲[SIDE-A]1. Unchained2. Soul Defender3. Where’s Identity[SIDE-B]1. The Bell in the Jail2. Someone’s Dream