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open18:30 / start19:00
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10·î06Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹ MEGA STONE
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10·î10Æü(ÌÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô EIGHT HALL
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10·î11Æü(¶â)¡¡Ä¹Ìî¡¦Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX
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10·î13Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ãLOTS
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10·î19Æü(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle
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10·î24Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS
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10·î26Æü(ÅÚ)¡¡·§ËÜ¡¦·§ËÜB.9 V1
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10·î27Æü(Æü)¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
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10·î31Æü(ÌÚ)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸Í LIGHT HOUSE
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11·î01Æü(¶â)¡¡Ê¡Åç¡¦club SONIC iwaki
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11·î03Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
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11·î04Æü(·î)¡¡´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ KESEN ROCK FREAKS
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11·î13Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku (TOKYO)
open18:00 / start19:00
11·î14Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku (TOKYO)
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11·î20Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦Ì£±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹
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11·î24Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í Harbor Studio
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11·î29Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL
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11·î30Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦´ôÉìclub-G
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12·î04Æü(¿å)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
12·î12Æü(ÌÚ)¡¡²¬»³¡¦²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM
open18:00 / start19:00
12·î13Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹Åç CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
12·î18Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity(TOKYO)
open18:00 / start19:00
12·î19Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity(TOKYO)
open18:00 / start19:00
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