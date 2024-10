藤巻亮太が、年末恒例のワンマンライブ<Premium Concert 2024>、そして毎年3月9日に実施している<THANK YOU LIVE 2025>を開催する。さらに、2024年3月9日にレミオロメンの代表曲「3月9日」リリースから20周年を記念して日比谷公園大音楽堂にて開催された『「THANK YOU LIVE 2024」at 日比谷公園大音楽堂 2024.03.09』が12月18日にDVDとしてリリースされることが合わせて発表された。

リリース情報

『「THANK YOU LIVE 2024」at 日比谷公園大音楽堂 2024.03.09』





初回限定盤(DVD+2CD):品番:VIZL-2398 / 税込9,350円

通常盤(DVD):VIBL-1156 / 税込7,150円

【収録内容】

01 Sakura

02 日日是好日

03 まほろば

04 Sunshine

05 シーズンドライブ

06 太陽の下

07 北極星

08 Wonderful & Beautiful

09 粉雪

10 茜空

11 小さな幸せ

12 電話

13 東京

14 大地の歌

15 南風

16 雨上がり

17 スタンドバイミー

18 3月9日

ENCORE

19 朝焼けの向こう



【ビクターオンラインストア詳細】 https://victor-store.jp/special/fujimakiryota2024

ライブ・イベント情報

<Ryota Fujimaki Premium Concert 2024>

日時:2024年12月24日(火) 開場18:00/開演19:00

会場:紀尾井ホール(東京都千代田区紀尾井町6番5号)

出演:藤巻亮太、大坂孝之助(Pf)、吉田篤貴、沖増菜摘(Vn)、河村泉(Va)、関口将史(Vc)、鳥越啓介(cb)

入場料:SS席:8,800円 S席:6,800円 U-22:3,900円

年齢制限:未就学児入場不可

体調不良などの事情により、やむを得ず出演者の一部が急遽変更になる場合があります。

出演者の変更を理由としたチケットの払い戻しは行いませんのであらかじめご了承ください。

チケット一般発売日:2024年11月30日(土)

お問合せ サンライズプロモーション東京 TEL:0570-00-3337(平日12:00〜15:00)



<THANK YOU LIVE 2025>

日時:2025年3月9日(日) 開場16:00/開演17:00

会場:山梨県YCC県民文化大ホール(山梨県甲府市寿町26-1)

出演: 藤巻亮太(Band set)

入場料:プレミアムシート[前方10列](特典付き):13,900円 S席:3,900円

年齢制限:未就学児入場不可

体調不良などの事情により、やむを得ず出演者の一部が急遽変更になる場合があります。

出演者の変更を理由としたチケットの払い戻しは行いませんのであらかじめご了承ください。

お問合せ サンライズプロモーション東京 TEL:0570-00-3337(平日12:00〜15:00)

ライブ・イベント情報

<藤巻亮太 Live Tour 2025>

2025年4月4日(金)北海道・札幌ペニーレーン24

2025年4月6日(日)宮城・仙台Rensa

2025年4月11日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール

2025年4月13日(日)広島・広島クラブクアトロ

2025年4月18日(金)福岡・福岡DRUM LOGOS

2025年4月20日(日)大阪・GORILLA HALL OSAKA

2025年4月24日(木)東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

チケット料金:全自由(整理番号付き):6,800円 ※ドリンク代別

2019年紀尾井ホールから始まった<Premium Concert>は6年目を迎え、原点に回帰し、2024年12月24日に紀尾井ホールで開催する。藤巻亮太の楽曲を弦楽四重奏と共に、一夜限りのクラシカルなアレンジで楽しめるところが、本公演の最大の魅力だ。そして、代表曲「3月9日」から生まれた人気企画<THANK YOU LIVE>。2025年3月9日は、藤巻の地元・山梨のYCC県民文化大ホールで、藤巻が感謝を届ける。2024年開催された<THANK YOU LIVE 2024>のDVD化も決定。2024年3月9日午後3時9分にスタートしたこの公演は、ソロ活動としては初の日比谷公園大音楽堂でのワンマンライブとなり、満員の来場者と配信を見守るファンへ向けて想いを伝える特別なライブとなった。ライブ映像のリリースは実に約6年ぶりのこととなり、初回限定盤には同公演の音源を19曲収録した2枚組のCDが付属する。ビクターオンラインストアで限定特典が付属。11月20日までに同ストアにて『「THANK YOU LIVE 2024」at 日比谷公園大音楽堂 2024.03.09』を予約すれば、直筆サイン入りの『メモリアル・バックステージパス』がプレゼントされる。サインを入れる模様は、予約者を対象としたYouTubeライブにて11月23日に生配信される。