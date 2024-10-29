500Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò³Ø¤Ö¾®³ØÀ¸¡¡Ãæ¹ñ»³Åì¾Ê
¡¡»³Åì¾ÊÆÁ½£»ÔÉð¾ë¸©¤ÎÆîÆÖ¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÖÜÊÉñÅÁ¾µ¥³¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÊºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî10·î29Æü¡ÛÃæ¹ñ»³Åì¾ÊÆÁ½£»ÔÉð¾ë¸©¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò¶µ°é¸½¾ì¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÆÖ¾®³Ø¹»¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢²ÖÜÊÉñ¡Ê¤«¤³¤¦¤Ö¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖÜÊÉñ¤ÏÃæ¹ñËÌÊý¤ÎÇÀÂ¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤¿Ì±Â¯·ÝÇ½¤Ç500Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢2007Ç¯¤ËÆ±¾Ê¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£²ÖÜÊ¤Ï¡ÖÜÊÝ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¢¾õ¤Î¤â¤Î¤È¡ÖÜÊÛå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1ËÜ¤ÎÃ´¤®ËÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£ÜÊÝ¤¤Ï¿§»æ¤Çºî¤Ã¤¿²Ö¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¥À¥¤¥º¡¢ÌÊ²Ö¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¡¢¸Þ¹òË¾÷¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Åì¾ÊÆÁ½£»ÔÉð¾ë¸©¤Ç¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î²ÖÜÊÉñ¤òÅÁ¾µ¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¡£¡ÊºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡²ÖÜÊÉñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÂè5ÂåÅÁ¾µ¼Ô¤ÎÖÃ¿¶¹¾¡Ê¤µ¤¤¡¦¤·¤ó¤³¤¦¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÜÊÉñ¤Î¾å±é·Á¼°¤Ï2¿Í1ÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÜÊÛå¤ò»È¤Ã¤ÆÜÊÝ¤¤òÃ´¤®¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÜÊÝ¤¤òÆ¬¡¢¸ª¡¢ÇØÃæ¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤êÄ·Ìö¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹»¤ÏËè½µÌó1»þ´Ö¤Î²ÖÜÊÉñÅÁ½¬¥³¡¼¥¹¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°÷¤ÎÄ¥穌¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤½¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ùÆ¸¤Ï¿´¿È¤¬³«Êü¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¨Ä´À¤ä½¸ÃæÎÏ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ïº£Ç¯8·î¡¢»³Åì¾Ê¤Î¡ÖÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î³Ø¹»Æ³Æþ¡×Í¥½¨¼ÂÁ©Îã¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±¹»¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë100¿Í°Ê¾å¤Î»ùÆ¸¤¬²ÖÜÊÉñ¤Îµ»¹ª¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡£¡Êµ¼Ô/é«³¤Àî¡Ë