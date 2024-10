ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年10月25日から全国のゲームセンターなどに順次登場する『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年10月25日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も、セガプライズから『それいけ!アンパンマン』グッズが続々登場!

お買い物姿がかわいい「アンパンマン」のぬいぐるみや大きなクッションなど、全3種類のグッズがラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ おかいものぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん、あかちゃんまん)

「アンパンマン」となかまたちがおかいものを楽しんでいる姿のぬいぐるみ。

「アンパンマン」と「ばいきんまん」、「コキンちゃん」と「あかちゃんまん」それぞれのお顔がデザインされたマイバッグを持っているかわいいデザインです。

ずっと触っていたくなる、ふわふわな生地が使用されています。

それいけ!アンパンマン なかよしマスコットVol.6

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(アンパンマン、メロンパンナちゃん、ロールパンナ)

「アンパンマン」となかまたちのかわいいマスコット第6弾。

2024年10月は「アンパンマン」「メロンパンナちゃん」「ロールパンナ」がラインナップされます。

ウインクをしたり手を上げたりする姿から元気がもらえそうなプライズです。

それいけ!アンパンマン プレミアムなかよしジャンボクッションVer.5

サイズ:全長約55×12×30cm

種類:全2種(アンパンマンとなかまたち、ばいきんまんとなかまたち)

「アンパンマン」となかまたちがカラフルにデザインされた、大きなサイズのクッション。

「アンパンマン」たちはピンク、「ばいきんまん」たちはブルーを基調にしています。

裏面に描かれた、アニメに登場するさまざまなキャラクターにも注目です。

お買い物を楽しむ「アンパンマン」たちのぬいぐるみやマスコット、大きなクッションが登場。

2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

