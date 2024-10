パンパンくんの日常コラボ！The Unknown Cafe Gallery Harajuku

Z世代を中心に人気爆発中のキャラクター「パンパンくんの日常」の国内初テーマカフェを、原宿の「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」にて2024年11月6日(水)から12月1日(日)までの期間限定でオープンします。

「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」×「パンパンくんの日常」テーマカフェ

開催期間 :2024年11月6日(水)〜12月1日(日)

営業時間 :11:00〜20:00

開催場所 :「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」

所在地 :東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿べルピア1F

公式サイト:The Unknown Cafe Gallery Harajuku - The Unknown Cafe Gallery Harajuku

※2024年10月29日(火)11:00カフェ公式サイトOPEN/予約スタート:13:00〜

今回のテーマカフェでは、特別に開発オリジナルメニューを多数展開、「パンパンくんの日常」を線画(モノクロ)のみで表現された初めてのコンセプトのもと、ファンの心をくすぐり、思わず写真を撮りたくなるユニークでSNS映えするフードメニュー2品、デザートメニュー2品、ドリンクメニュー1品が楽しめます。

あわせて、対象メニューを購入の方限定で、オリジナルノベルティも先着でプレゼント!

■メニュー詳細(写真左下から時計回り)

(1) 捕獲成功!?パンパンのプバオパスタ:1,540円(税込)

(2) 落としちゃった…パンパンのアイスクリームプレート:1,540円(税込)

(3) 酔っぱらっちゃう!?パンパンオクジのチャミスル風ドリンク(ステッカー付き):880円(税込)

(4) ハンマーで叩き割れ!オクジ怒りのパブロバ:1,430円(税込)

(5) 止まらない!パンパン屋台の病みつきトッポギ:1,540円(税込)(チーズトッピング+110円(税込))

※ドリンク以外を購入していただいた方限定で、1メニューにつき、オリジナルステッカーを1枚プレゼントされます。

