【“ディズニーヴィランズ” アンノウンオーダー】11月22日 発売予定価格:3,520円対象年齢:9歳以上

オインクゲームズは、新作ゲーム「“ディズニーヴィランズ” アンノウンオーダー」を11月22日に発売する。価格は3,520円。

本作は、同社のカードゲーム「マスクメン」を「ディズニーヴィランズ」のデザインで製作したもの。アースラ、女王、クルエラ、スカー、ハデス、マレフィセントの6種類のカードを駆使して、カードの順位をプレーヤーが決めていくという、新感覚のカードゲームとなっている。

11月16日、17日に開催される「ゲームマーケット2024秋」では先行販売が行なわれる。ゲームマーケット会場では、特別価格の3,000円で販売される。

ゲームのルールについて

手持ちのカードをいち早く出し切った人が勝ちで、場のカードより強いカードを出すことができる。ここまではトランプの「大富豪」と似たルールだが、このゲームでは、6種類のカードの順位が、最初は決まっていない。プレーヤーがカードを出すことによって順位が決まっていくため、どのカードを強くしたいかを考えながらプレイするのが面白いカードゲームだ。

例えばアースラ1枚の次に女王が2枚出されたら、アースラよりも女王の順位が高いことが決まる。次からは、アースラ1枚の上に女王1枚を出せるようになる。少しずつ順位が確定していきながら、ゲームが進行。ヴィランズのアートが大胆に使われたカードやチップも魅力的で、勝負の雰囲気を盛り上げる。

「“ディズニーヴィランズ” アンノウンオーダー」商品概要

プレイ時間:約20分

プレイ人数:2~6人

内容物:カード60枚/順番マーカー30枚/得点チップ12枚/遊び方説明書

ゲームデザイン:佐々木隼、新澤大樹

アートワーク:小松崎里恵、高橋里衣

(敬称略)

【「ゲームマーケット2024秋」概要】

開催日時

11月16日11時~18時

11月17日10時~17時

会場:幕張メッセ展示ホール 4・5・6・7

会場所在地:〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

□「ゲームマーケット2024秋」のページ

本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社のライセンシーである株式会社カワダとの契約に基づき、株式会社オインクゲームズが製造・販売するものです。

(C) Disney

(C) Oink Games Inc.