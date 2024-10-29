£ð£å£ã£ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¤òËþµÊ¡ª¡ÖÁ´°÷¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î£ð£å£ã£ï¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿£ð£å£ã£ï¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤Ä¤Å¤¤ò¡¡¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¹¬¤»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¥Þ¥ê¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡ÄÂ©»Ò¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤¬¤¿¤Î¤·¤ß¤¹¤®¤ÆÀèÁö¤Ã¤¿¤«¤Ã¤³¤¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡£¾Ð¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¶õ´Ö¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¶õ´Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³Ð¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Â©»Ò¤ÈÍ§¿Í¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ú¤³¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤ªÍ§Ã£¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´°÷¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö³§¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¸«¤Æ¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£