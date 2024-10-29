¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É¡Û¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ß¥ËLED±Õ¾½¡ÖW95A¡×¡£Fire TVÅëºÜ¤Ç²èÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¤âºþ¿·¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É»²ÀïÀ½ÉÊ⑥¡Û

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(2023Ç¯¥â¥Ç¥ë) 4K120fps ¡» ¡» 4K144fps ¡» ― ¥²ー¥àÍÑHDR10 ¡» ¡» ¥²ー¥àÍÑDolby Vision 120Hz¤Þ¤Ç 60Hz¤Þ¤Ç 4K50Hz ¡» ¡» 1440p ¡»(ºÇÂç120Hz) ― Èó°µ½Ì¥¹¥Æ¥ì¥ª ¡» ¡» Èó°µ½Ì5.1ch ¡» ¡» Èó°µ½Ì7.1ch ― ― ¥É¥ë¥Óー¥Ç¥¸¥¿¥ë ¡» ¡» DTS ― ― Dolby Atmos ¡» ¡» DTS:X ― ― ¤½¤ÎÂ¾ W95A
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