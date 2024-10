【Steam:セガ/スパイク・チュンソフト ハロウィンセール】セール期間:~11月5日まで

セガとスパイク・チュンソフトは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてハロウィンセールを11月5日まで実施している。

本セールではセガ、スパイク・チュンソフトの対象となるダウンロードタイトルが特別価格では販売されている。

セガの対象タイトルには「ソニックフロンティア」、「ペルソナ3 リロード」などがラインナップ。

スパイク・チュンソフトの対象タイトルには「ダンガンロンパ」シリーズや「侍道4」、「428 ~封鎖された渋谷で~」などがラインナップしている。

「セガ ハロウィンセール」対象タイトル(一部)

ペルソナ3 リロード

通常価格:9,680円

セール価格:5,808円(40%オフ)

□「Steam」の「ペルソナ3 リロード」

Alien: Isolation

通常価格:3,980円

セール価格:995円(75%オフ)

□「Steam」の「Alien: Isolation」

ペルソナ5 ザ・ロイヤル

通常価格:7,678円

セール価格:3,071円(60%オフ)

□「Steam」の「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

「チュンソフト ハロウィンセール」対象タイトル(一部)

ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生

通常価格:2,138円

セール価格:1,496円(30%オフ)

□「Steam」の「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」

Way of the Samurai 4

通常価格:2,480円

セール価格:744円(70%オフ)

□「Steam」の「Way of the Samurai 4」

428 ~封鎖された渋谷で~

通常価格:3,960円

セール価格:792円(80%オフ)

□「Steam」の「428 ~封鎖された渋谷で~」

(C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC FRONTIERS are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

Alien: Isolation, Alien, Aliens, Alien 3 TM & (C) 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.

All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their associated logos are registered trademarks or trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation. Alien: Isolation game software, excluding Twentieth Century Fox elements (C) SEGA. Developed by The Creative Assembly Limited. Creative Assembly and the Creative Assembly logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. All rights reserved.

(C)ATLUS. (C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo and PERSONA 5 ROYAL are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

(C)2016 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) Spike Chunsoft Co., Ltd. Developed by ACQUIRE Corp. All Rights Reserved. Licensed to and published by Spike Chunsoft Co., Ltd.

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.