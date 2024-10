by Giulia Forsythe多くのインターネットユーザーは、検索したり調べ物をしたりしているうちにWikipediaの記事に行き当たったり、リンクをたどっている内にWikipedia三大文学を読みふけってしまったりした経験があるはず。Wikipediaを利用した48万人のユーザーを調査したところ、好奇心には3つの類型があることがわかったとの研究結果が報告されました。

アメリカ・ペンシルバニア大学のダニ・バセット氏らの研究チームは、まず149人の参加者に21日間、1日15分Wikipediaを閲覧してもらう実験で、Wikipediaユーザーの好奇心には2つの類型があることを突き止めました。それは、「詮索好き型」と「ハンター型」です。2つのうち詮索好き型は、興味の赴くまま目新しい情報に飛びつくタイプで、読む記事と記事の間にはあまり接点がありません。一方、ハンター型は獲物を追跡する猟師のように具体的な回答を追い求める傾向を持ちます。これについてバセット氏は、「詮索好き型は目新しいもの好きで、わけもなくあちらからこちらへと動き回ります。これと対照的なのがハンター型で、より目的志向で集中力があり、問題を解決したり、欠けている要素を見つけたり、世界観を完成させたりしようとします」と説明しました。これらの類型は、アメリカン大学の哲学教授でコーネル大学の客員教授でもあるペリー・チュルン氏が提唱したもの。チュルン氏は、過去2000年以上にわたって生み出されてきた文学の研究から、好奇心には詮索好き型、ハンター型、そして「ダンサー型」という3つの類型があると説いていました。残るダンサー型の存在を検証するため、バセット氏らはさらに、2022年3月と10月に収集されたログからWikipedia閲覧データを抽出し、50カ国の14の言語にわたって収集された48万2760人のWikipediaユーザーの閲覧データを分析しました。その結果、詮索好き型やハンター型が複数の国や言語のWikipediaユーザーにまたがって存在することが確認されたほか、小規模な研究では見つけることができなかったダンサー型の存在も明らかになりました。チュルン氏によると、「ダンサー型は情報の軌跡に沿って移動しますが、詮索好き型とは違って創造的で振り付けされた動きでアイデア間を飛び回ります。つまり、彼らはただランダムにジャンプするのではなく、異なる領域を結びつけて新しいものを創造するのです」とのこと。バセット氏らの分析では、詮索好き型は14言語のすべでて文化、メディア、食べ物、芸術、哲学、宗教についての記事をよく読む傾向があることがわかりました。これに対し、ハンター型は14言語のうち12の言語で科学、技術、工学、数学についての記事をよく読む傾向がありました。また、ダンサー型は、さまざまなトピックの間をジャンプして回る興味の多様さが特徴でした。さらに、Wikipediaで調べ物をする際の傾向には国や地域ごとの特色も見られました。「特にジェンダーや教育へのアクセスに関する不平等が大きい国では、人々はより集中的な意図を持ってWikipediaを閲覧する傾向がみられました。対照的に、平等な国では閲覧される記事の内容が広範にわたり、より多様なトピックをカバーしていました」と、論文の筆頭著者のデール・チョウ氏は指摘しています。研究チームは、「不平等が大きな国では家父長制的な抑圧構造が強いので、知識生産のアプローチがハンター型に制約され、逆に平等な国では多様なアイデアが受け入れられるため詮索好き型が多いのではないか」と考えています。また、平等性の高い国では仕事ではなく私的な好奇心のためにWikipediaを利用する人が多い可能性や、国によってWikipediaにアクセスする人の年齢や性別、社会経済的地位、教育水準が異なるため、これが閲覧パターンの違いに表れている可能性も考えられるとのこと。研究チームは今後、インターネットユーザーがWikipediaにアクセスする動機を探り、ユーザーが仕事などの外的要因によって動かされているのか、それとも個人的な興味関心といった内的な好奇心によって動かされているのかを検証することを目指しています。論文の共著者のひとりであるデビッド・ライドン=ステイリー氏は「Wikipediaはインターネットで非常に特別な場所です。Wikipediaは無料のコンテンツのみを掲載していますが、それ以外のインターネット空間には商業広告が掲載され、個人の購買意欲を刺激するためにメディアやコンテンツがカスタマイズされます。このことは、Wikipedia以外のネット環境を利用するとき、私たちが自分の好奇心の向かう先をどこまでコントロールできるのかという疑問を投げかけます」と話しました。