ちょうどいいデジタル化で快適な職場環境に！「デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本」角野嘉一著

日本ツクリダスが2024年10月30日より全国の書店とネット書店で「デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本」を発売します。

「デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本」角野嘉一著

著者 :角野嘉一

発売日 :2024年10月30日

定価 :1,650円(10%税込み)

体裁 :四六判 200ページ

発行 :合同フォレスト

ISBN :978-4-7726-6232-1

商品URL:Amazon https://amzn.asia/d/fdqIsiF

この本は比較的小さな規模の会社や組織に向けて、DXやデジタル化、仕事の効率化という課題をどのように実施すればよいかを概論や経験談を中心に読みやすく構成したものになっています。

製造業に限らずどんな業種の方にでもヒントになるような内容になっており、デジタル化本にもかかわらずアナログも融合させる内容や、マンガによる紹介も追加することで読みやすさにこだわり、デジタル化一辺倒の解説本になりがちなテーマに一石を投じています。

■著者について

日本ツクリダス株式会社 代表取締役

父親の経営する鉄工所でデジタル化を推進、仕事の効率化とネット集客を成功させ売上高200%アップを達成。

2013年に自ら独立の道を選び「日本ツクリダス株式会社」を創業し、金属加工の業務と平行して納期・工程を簡単に管理できる「エムネットくらうど」を開発。

2024年現在160社が利用するサービスに成長。

デジタル化の取り組みが認められ2021年全国中小企業クラウド実践大賞「近畿総合通信局長賞」を受賞、2024年経済産業省が選定するDXセレクションにて「優良事例企業」に選出。

町工場の現場を知り、デジタルや経営にも精通する人物として注目を集め、テレビの取材、Webメディアや雑誌の取材も多数受け、セミナー講師としても活躍中。

【目次】

序章 かんたんにスタートできるデジタル化

第1章 仕事効率化のきほん

第2章 アナログでの効率化でムダを減らす

第3章 デジタルツールで仕事を格段に効率化させる

第4章 デジタルツールを知ろう

第5章 実例! 仕事を劇的に効率化できた人たち

