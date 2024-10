【定安 1/7スケールフィギュア】11月1日 予約受付開始予定

NEONMAXは、1/7スケールフィギュア「定安」の予約受付を11月1日に開始すると発表した。

本製品は「アズールレーン」に登場する運送艦「定安」を立体化したもの。きわどい衣装を再現しており、お腹周りの布や透け感の強いタイツが必見だという。

彩色表現にも注目

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.