APEX-TOYS、「アズレン」よりニュージャージーの“ZOZOコラボ衣装”フィギュアを公開！
【ニュージャージー ZOZOTOWNコラボ衣装 フィギュア】
10月28日 発表
(C)Manjuu Co.,Ltd & Yongshi Co.,Ltd.
10月28日 発表
APEX-TOYSは10月28日、シューティングRPG「アズールレーン」の新作フィギュアを発表した。
今回発表されたのは、ユニオンに所属する「ニュージャージー」の新作フィギュア。ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」とコラボレーションした際のイラストをもとに立体化され、トップスは布製素材を用いつつ、ウサミミやニーハイブーツなどにはパール塗装を施すことで、クールかつセクシーな装いのニュージャージーの姿を再現している。
中国の通販サイト「天猫」では10月31日より予約受付を開始。日本での販売情報が待たれる。
〓新品公開〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) October 28, 2024
Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より@azurlane_staff 、ユニオンに所属するブラックドラゴンこと「ニュージャージー」が、『ZOZOTOWN』のコラボ衣装で登場！
いつもとはまた違った魅力を放つ「ニュージャージー」をぜひお迎えください！
#APEXTOYS… pic.twitter.com/fgxkTObjgj
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