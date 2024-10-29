【ニュージャージー ZOZOTOWNコラボ衣装 フィギュア】10月28日 発表

APEX-TOYSは10月28日、シューティングRPG「アズールレーン」の新作フィギュアを発表した。

今回発表されたのは、ユニオンに所属する「ニュージャージー」の新作フィギュア。ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」とコラボレーションした際のイラストをもとに立体化され、トップスは布製素材を用いつつ、ウサミミやニーハイブーツなどにはパール塗装を施すことで、クールかつセクシーな装いのニュージャージーの姿を再現している。

中国の通販サイト「天猫」では10月31日より予約受付を開始。日本での販売情報が待たれる。

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