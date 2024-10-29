¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢ÁíÁªµóÆÃÈÖ¤ËÈ¿¶Á¡¡radiko½Ö´ÖºÇ¹â¥·¥§¥¢39.2¡ó¤Ç15¶ÉÃæ¼ó°Ì
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤Î³«É¼ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÀ¸ÊüÁ÷¤ÈYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°5»þ¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÁíÁªµó³«É¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹ñÌ±¤ÎÁªÂò¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦¿¹ÅÄ¹Ì¼¡¥Ç¥¹¥¯¡¢·§Ã«¼ÂÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¾¡ÇÔÂ®Êó¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤ÎÁíÁªµó¤ò¼õ¤±¤¿É½¾ð¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎãÇ¯¤È°ã¤¦¡ª¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù2025Ç¯ÈÇ
¡¡¸áÁ°3»þÂæ¤Ë¤Ï¡¢Á°¡¦ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î1µÄÀÊ¤Þ¤Ç¡×ÅÁ¤¨¤¿¡£¸áÁ°4»þ38Ê¬¤Ë¤Ï¡¢radiko¤Ç½Ö´ÖºÇ¹â¥·¥§¥¢39.2¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±»þ¹ï¥·¥§¥¢¤Ç15¶ÉÃæ¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ØÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy up¡ª¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy up¡ªÁíÁªµó³«É¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ·Ñ½ªÎ»¸å¤«¤é¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÀ¸ÊüÁ÷¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¦Ê÷Â¼·ò»Ê¤ò·Þ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÁíºÛ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¤Û¤«¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÐ°æÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É³ÆÅÞ´´Éô¤¬Ãæ·Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¡£¿¼Ìë0»þÂæ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»²µÄ±¡µÄ°÷¤â¶ÛµÞÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°3»þÂæ¤Ë¤Ï¡¢Á°¡¦ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î1µÄÀÊ¤Þ¤Ç¡×ÅÁ¤¨¤¿¡£¸áÁ°4»þ38Ê¬¤Ë¤Ï¡¢radiko¤Ç½Ö´ÖºÇ¹â¥·¥§¥¢39.2¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±»þ¹ï¥·¥§¥¢¤Ç15¶ÉÃæ¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ØÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy up¡ª¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy up¡ªÁíÁªµó³«É¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ·Ñ½ªÎ»¸å¤«¤é¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÀ¸ÊüÁ÷¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¦Ê÷Â¼·ò»Ê¤ò·Þ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÁíºÛ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¤Û¤«¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÐ°æÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É³ÆÅÞ´´Éô¤¬Ãæ·Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¡£¿¼Ìë0»þÂæ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»²µÄ±¡µÄ°÷¤â¶ÛµÞÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£