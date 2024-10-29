【ナガノ書店】
開催期間：11月21日～
場所：SHIBUYA TSUTAYA

　SHIBUYA TSUTAYAにて11月21日より開催される特設展開「ナガノ書店」における「ナガノ展 原画集」の限定特典が公開された。

　「ナガノ書店」では「ちいかわ」を手掛ける漫画家ナガノ氏の複製原画の展示やフォトスポットが展開される。開催に先駆けて「ナガノ展 原画集」の特典となるちいかわやハチワレ、うさぎたちをデザインしたブロマイドが先行公開。ナガノ氏のサインも描かれている。