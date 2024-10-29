ちいかわたちのイラスト！ 「ナガノ展 原画集」の限定特典が公開ナガノ氏描き下ろしの特典
【ナガノ書店】
開催期間：11月21日～
場所：SHIBUYA TSUTAYA
開催期間：11月21日～
場所：SHIBUYA TSUTAYA
SHIBUYA TSUTAYAにて11月21日より開催される特設展開「ナガノ書店」における「ナガノ展 原画集」の限定特典が公開された。
「ナガノ書店」では「ちいかわ」を手掛ける漫画家ナガノ氏の複製原画の展示やフォトスポットが展開される。開催に先駆けて「ナガノ展 原画集」の特典となるちいかわやハチワレ、うさぎたちをデザインしたブロマイドが先行公開。ナガノ氏のサインも描かれている。
2024年11月21日（木）よりSHIBUYA TSUTAYAにて実施します「ナガノ書店」- SHIBUYA TSUTAYA IP書店 (@shibuya_t_comic) October 29, 2024
の『ナガノ展 原画集』限定特典を公開！！
ナガノ先生描き下ろしイラストの素敵なブロマイドです！！
「ナガノ書店」の詳細はこちらから＞https://t.co/TgiYv6xKcm pic.twitter.com/XJSWBwL2ht