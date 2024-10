初期モデルから最近のモデルまで一堂に展示・販売！きたに「G-SHOCK 不朽の名作展」

きたには2024年11月27日(水)〜12月3日(火)の期間、大阪梅田のE-ma[イーマ]B2Fにて恐らく日本では初めてであろう中古G-SHOCK専門店を期間限定オープンします。

きたに「G-SHOCK 不朽の名作展」

開催日 : 2024年11月27日(水)〜12月3日(火)

営業時間 : 12:00〜20:00

開催場所 : 大阪梅田 E-ma[イーマ]B2F(スターバックス前)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-6

お問合せ : G-BRIDGES三国ヶ丘店

メール info-g@g-bridges.com

TEL 0120-430-572

イベントURL: https://g-bridges.com/g_shock_popup

■G-SHOCKの中でも特に人気の3モデルより厳選した商品を展示・販売!

・原点モデル [DW-5000C-1A]

1983年4月に発売のG-SHOCK初号機。

「腕時計は落とすと壊れる」という当時の常識を覆し、今もなお開発チームの思想やデザイン、ディテールが受け継がれている唯一無二の伝説的原点モデル

・フロッグマン [DW-6300]

1983年8月に初の本格ダイバーズウォッチとして発売。

公式モデルネームを与えられたのも、この「フロッグマン」が初めてであり今もなお不動の人気を誇るフロッグマンの初代モデル

・コラボモデル [AW-500UA-1E]

セレクトショップ「ユナイテッドアローズ」とのタイアップで1996年10月に発売されたコラボレーションモデル。

現在も、フルメタルモデルで復刻されるなど、アパレルブランドとG-SHOCKがコラボしたパイオニア的モデル

これらの他、商品総額1,000万円分以上の希少なG-SHOCKを展示。

