大阪市平野区・東住吉区発 ものづくり体験と地元企業の展示会！第20回産業交流フェア

令和6年11月2日(土)にコミュニティプラザ平野(大阪市平野区長吉出戸)にて、「第20回産業交流フェア」を開催します。

第20回産業交流フェア

開催日時 : 令和6年11月2日(土) 10:30〜16:30

会場 : コミュニティプラザ平野(平野区民センター)

〒547-0011 大阪市平野区長吉出戸5丁目3番58号

アクセス : Osaka Metro谷町線「出戸駅」下車、東へ徒歩5分

参加費 : 無料

定員 : 無し

主催 : 第20回産業交流フェア実行委員会

共催 : 一般社団法人 平野産業会/一般社団法人 加美工業会/

一般社団法人 東住吉産業会/大阪府中小企業家同友会 平野支部/

大阪府中小企業家同友会 東住吉支部/

公益社団法人 大阪市工業会連合会/地域産業活性化委員会/

東住吉区役所/平野区役所

協賛 : 大阪信用金庫

後援 : 大阪商工会議所

協力 : 大阪市立クラフトパーク/株式会社ジェイコムウエスト 大阪局

URL : https://sangyo-fair.info/

来場は無料です。

2024年は企業の展示及び販売に加え、子どもを対象とした地元企業によるモノづくり体験ブース、大阪城南女子短期大学による地元企業との商品開発「好きになろうプロジェクト」の発表会を行います。

食品サンプルのパイオニア株式会社いわさき、きなこと七味で有名な株式会社向井珍味堂、受賞やメディア出演が多いみどり製菓株式会社など、体験ブースを含めて地元企業35社が出展。

このイベントは2024年で開催20回を迎え、来場者数は1,300〜1,500人を見込んでいます(コロナ前は二日開催で約3,000人)。

