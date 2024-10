ファミリーマートが「スイーツのファミマ」 第1弾として「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンを開催。

“むぎゅとろ”な濃厚フォンダンショコラなど、“食感”にこだわった13種類のチョコスイーツが登場します!

ファミリーマート「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーン

開催期間:2024年10月29日(火)より順次

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※一部地域では仕様と価格が異なります

ファミリーマートにて「スイーツのファミマ」第1弾となる「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンを開催。

「コンビニでスイーツを選ぶならファミマ!」を目指して、“食感”にこだわったチョコスイーツ13種類が展開されます☆

第1弾では「濃厚ショコラロール」「濃厚フォンダンショコラ」などのデザートだけでなく、パンやドリンク、焼き菓子などカテゴリ横断で13種類のチョコスイーツがラインナップ。

“いろんなチョコ食感で、チョコっとご褒美!” をテーマにしたスイーツが並び、ファミリーマートオリジナルチョコレート「エクアドル・スペシャル」も一部のスイーツで使用するなど、チョコレートにもこだわっています。

【パリッほろ食感】濃厚ショコラロール

発売日:2024年10月29日(火)

価格:298円(税込)

販売エリア:全国

※沖縄県では仕様と価格が異なります

パリッほろ食感の手作りデザート「濃厚ショコラロール」

ココアスポンジにブランデーシロップを染み込ませ、ほろっと食感に仕上げた生地で、濃厚な味わいのガナッシュホイップを巻き込んでいます。

外側のチョココーティングはパリッと食感、内側の生地はほろっと食感が楽しめる、贅沢なチョコスイーツです☆

【しっと〜り食感】濃厚なめらかショコラケーキ

発売日:2024年10月22日(火)

価格:248円(税込)

販売エリア:全国

「濃厚なめらかショコラケーキ」は生チョコレートのような、なめらかで、しっとりとしたくちどけよいケーキ。

風味の異なる、4か国のカカオ豆を使った、ファミリーマートオリジナルチョコレートが使用されています。

カカオニブのトッピングで、よりカカオの風味を味わえる仕上がりです!

【むぎゅとろ食感】濃厚フォンダンショコラ

発売日:2024年10月29日(火)

価格:268円(税込)

販売エリア: 全国

シンプルながらも、チョコの濃厚さとくちどけの良さを追求し、むぎゅとろ食感が楽しめる「濃厚フォンダンショコラ」

そのままでも美味しいですが、温めると中のチョコが溶けだし、とろりとした食感も味わえるスイーツです。

チョコレートは「エクアドル・スペシャル」が約52%使用されています。

【とっろ〜食感】ラズベリー香る 濃厚ショコラエクレール

発売日:2024年10月29日(火)

価格:258円(税込)

販売エリア:全国

華やかな風味の「エクアドル・スペシャル」を使用した「ラズベリー香る 濃厚ショコラエクレール」

濃厚でなめらかなチョコクリームに仕上げ、表面にラズベリーをトッピングして、彩りとフルーティーさも演出。

中のチョコクリームには「エクアドル・スペシャル」が100%使用されています。

【なめらか食感】たっぷりチョコホイップのキューブデニッシュ

発売日:2024年10月29日(火)

価格:198円(税込)

販売エリア:全国

※沖縄県では仕様と価格が異なります

キューブ型に焼き上げ、見た目もかわいらしいパン「たっぷりチョコホイップのキューブデニッシュ」は、なめらか食感。

発酵バター風味のデニッシュ生地に、アーモンドペースト入りのチョコホイップがたっぷり入っています。

上からチョココーティングをかけた、満足感のあるベーカリーです。

【サクしと〜食感】チョコクリームinマドレーヌ

発売日:2024年10月29日(火)

価格:198円(税込)

販売エリア: 全国

フランス産発酵バターを使用したマドレーヌ生地の中に、チョコクリームを入れ焼き上げた「チョコクリームinマドレーヌ」

マドレーヌのさっくり食感と、クリームのしっとり食感、異なる2つの食感が楽しめる焼き菓子です。

中のチョコクリームには「エクアドル・スペシャル」が使用されています。

【ザクザク、香る食感】濃厚チョコアイスバー〜オレンジピール入り〜

発売日:2024年10月29日(火)

価格:248円(税込)

販売エリア:全国

ザクザク食感とオレンジの香りが一度に楽しめる「濃厚チョコアイスバー〜オレンジピール入り〜」

表面のチョココーティングにクランチクッキーをミックスした、ザクザク食感が特長です。

オレンジピールの香りを感じながら食感を楽しむことができます。

【濃いウマっ食感】エクアドル産チョコレート使用チョコレートドリンク

発売日:2024年10月29日(火)

価格:238円(税込)

販売エリア:全国

ほどよい苦みとコク深い味わいが楽しめる、チョコレートのチルド飲料「エクアドル産チョコレート使用チョコレートドリンク」

華やかな香りが特徴のエクアドル産チョコレートを使用した、ファミリーマートオリジナルの「エクアドル・スペシャル」が使用されています。

【カリッカリッ食感】贅沢チョコプレッツェル

発売日:2024年10月29日(火)

価格:298円(税込)

販売エリア:全国

塩味がアクセントのプレッツェルに、くちどけのよいダークチョコレートをたっぷりかけたカリッカリッ食感の「贅沢チョコプレッツェル」

濃厚でビターなチョコの味わいが楽しめるショコラ菓子です。

コーティングのチョコレートにはクーベルチュールチョコレートが使用されています。

【ねっとり食感】生チョコトリュフ

発売日:2024年10月29日(火)

価格:328円(税込)

販売エリア:全国

ねっとり食感の「生チョコトリュフ」は、濃厚でナッツのような香ばしさの生チョコをビターチョコでコーティングした、リッチな仕立てです。

コーティングのチョコレートには、クーベルチュールチョコレートが使用されています!

※チョコレート中クーベルチュールチョコレート28%

【サクッじわ〜食感】しみこみショコラいちご

発売日:2024年10月29日(火)

価格:348円(税込)

販売エリア:全国

サクッじわ〜食感を楽しめる「しみこみショコラいちご」

サクっとした甘酸っぱいフリーズドライのいちごから、すっきりとした甘みのホワイトチョコがとろける、新感覚のショコラです☆

【サクッ&しっとり食感】ホワイトチョコパウダーをまとった しみこみショコララスク

発売日:2024年11月12日(火)

価格:318円(税込)

販売エリア:全国

国産小麦を使用したラスクにダークチョコレートをしみこませた「ホワイトチョコパウダーをまとった しみこみショコララスク」

仕上げにホワイトチョコパウダーをかけた、リッチな仕上がりのチョコラスクです!

【サクねっとり食感】しみこみショコラバナナ

発売日:2024年11月12日(火)

価格:328円(税込)

販売エリア:全国

「甘熟王」を使用した、優しい甘さのフリーズドライバナナを使った、サクねっとり食感の「しみこみショコラバナナ」

フリーズドライバナナの中から、すっきりとした甘みのホワイトチョコがとろける、新感覚のショコラです☆

「ファミマルSweets」を買うと50円引きファミペイクーポンがもらえる

発券期間:2024年10月29日(火) 〜2024年11月18日(月)

使用期間:2024年10月29日(火) 〜2024年11月25日(月)

期間中に「ファミマルSweets」のマークがついた商品を購入すると、50円引きファミペイクーポンをプレゼント。

「ファミマルSweets」いずれか1品に使用できます。

※購入レシート記載のギフトコードをファミペイに入力するとクーポンがもらえます

「ファミマがチョコだらけ!」をおトクに購入できるクーポンを配信

キャンペーン期間:2024年10月29日(火)〜2024年11月18日(月)

クーポン利用期間:2024年10月29日(火)〜2024年11月18日(月)

クーポン配信媒体:「スマートニュース」「LINEクーポン」

「ファミマがチョコだらけ!」全13種類の商品に使えるクーポンを「スマートニュース」「LINEクーポン」にて配信。

対象商品を20円引きで購入できます☆

いろんな食感にこだわった、チョコスイーツ13種類を展開するキャンペーン。

ファミリーマートの「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンは、2024年10月29日より開催です!

