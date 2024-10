オフィスのWEBブースづくりを簡単・おしゃれに！リブグラフィ「TRANQORD吸音パーテーション」

リブグラフィは、視線や周囲の音を和らげる「TRANQORD(トランコード)吸音パーテーション」に、新オプションとしてオフィスのWEBブースづくりのサポート用に十字やT字の連結を可能とする拡張バンドと、ブース型での配置にピッタリサイズのテーブルの追加販売を11月1日(金)より開始します。

リブグラフィ「TRANQORD吸音パーテーション」

これに併せてビビットなカラーでオフィスなどの空間にメリハリとおしゃれな雰囲気を演出する新色2色も11月1日(金)より販売を開始します。

また11月6日(水)より「蔦屋家電+」での吸音性能の体感ができるブース型の体感展示も開始します。

■「TRANQORD(トランコード)吸音パーテーション」とは

視線だけではなく周囲の音も和らげることができるパーテーションです。

工業用レベルの高性能な吸音材を材料としており、高密度なポリエステル繊維とフェルト表皮が音を吸収しザワツキや反響を抑えます。

組立式なので、使わない時は分解して収納も簡単。

オフィスやお部屋との調和はもちろん、インテリアのアクセントとしても使えます。

また2021年にはGOOD DESIGN賞を受賞しています。

■新オプション品情報 2024年11月1日より発売

・シンプルテーブル W80cm 15,400円(税込)

サイズ:幅80cm×奥行39.6cm×72cm

・シンプルテーブル W120cm 22,000円(税込)

サイズ:幅120cm×奥行39.6cm×72cm

・拡張バンド 3個セット 990円(税込)

■「TRANQORD(トランコード)吸音パーテーション」新色

新色としてマリーゴールドとコバルトブルーを追加。

販売店舗: LIBGRAPHY ONLINE SHOP

URL : https://shop.libgraphy.co.jp/collections/tranqord-pate

新色コバルトブルー(1)

新色マリーゴールド(1)

■商品展示について

展示期間 : 2024年11月6日(水)〜2025年11月4日(火)

店舗名 : 蔦屋家電+

営業時間 : 10:00〜20:00

所在地 : 二子玉川 蔦屋家電 1階

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

ホームページ: https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

