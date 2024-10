東方神起、20周年記念アルバム収録曲「DEAREST」のMV公開！

東方神起の20周年記念アルバム「ZONE」より「DEAREST」のミュージックビデオが公開された。「DEAREST」はこれまでのバラードとはまた一線を画す、恋愛を超えて、誰もが経験しうる大きくて深い「愛」をテーマにしたラブソング。これまで多くの東方神起の楽曲を支えてきた井上慎二郎氏の書き下ろしのバラードとなっており、ミュージックビデオでは祖父と少女のストーリーと、優しく温かくも力強く包み込む東方神起の歌声が重なり、愛の息吹を感じられる作品となっている。

先行公開された「SWEET SURRENDER」では進化するダンスパフォーマンスが話題となったが、「DEAREST」では真逆ともいえる2人の表現力に圧倒され、20周年を目前にした彼らのアーティストとしての深さを知ることができる。「DEAREST」は本日(29日)夜7時57分から放送のNHK総合「うたコン」での披露が決まっており、期待が高まっている。

■リリース情報

20th Anniversary フルアルバム「ZONE」

発売日:2024年11月6日(水)



●初回限定生産盤【2CD+BD(スマプラ対応)】

(20周年記念初回限定超豪華盤)

価格:¥20,000(税抜)

品番:AVZK-43426〜7/B

仕様:LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK(40P×3冊)、ZONE ミニチュアトラック(差し替えステッカー付き)、Bonus Track(A)、Bonus Track(B)、Bonus Track(C)収録



●映像(DVD)付豪華盤【2CD+DVD(スマプラ対応)】

価格:¥10,000(税抜)

品番:AVCK-43428〜9/B

仕様:JACKET(A)、Bonus Track(A)収録



●映像(Blu-ray)付豪華盤【2CD+BD(スマプラ対応)】

価格:¥10,000(税抜)

品番:AVCK-43430〜1/B

仕様:JACKET(A)、Bonus Track(A)収録



●通常盤【2CD(スマプラ対応)】

価格:¥5,000(税抜)

品番:AVCK-43432〜3

仕様:JACKET(B)、Bonus Track(B)収録



●Bigeast限定盤【2CD(スマプラ対応)】

(東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定)

価格:¥7,000(税抜)

品番:AVC1-43434〜5

仕様:JACKET(C)、BOX仕様、Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track(C)収録



<収録曲>

●DISC-1 ※全形態共通

・INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-

・T.R.H.M

・ON MY RADAR

・PARTY LIKE MADONNA

・SWEET SURRENDER

・PARFUM

・FRESH

・うまく言えずにごめんね

・LIVE YOUR LIFE

・IT'S TRUE IT'S HERE

・DAMN GOOD

・ARK

・DEAREST



●DISC-2 ※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なります。

・UTSUROI

・The Reflex

・PARALLEL PARALLEL

・No Sympathy

・Lime & Lemon

・Sentimental Mood

・Rebel -Japanese Ver. ※Bonus Track(A)

・Down -Japanese Ver. ※Bonus Track(B)

・Stand by U -ZONE Version ※Bonus Track(C)

・Forever Love -ZONE Version-



<収録映像(初回限定生産盤 / 映像(DVD)付豪華盤 / 映像(Blu-ray)付豪華盤)>

・SWEET SURRENDER - Video Clip -

・DEAREST - Video Clip -

・Lime & Lemon - Video Clip -

・PARALLEL PARALLEL - Video Clip -

・UTSUROI - Video Clip -

・Epitaph -for the future - Video Clip -

・ZONE - Jacket Off Shot Movie -

・SWEET SURRENDER - Video Clip Off Shot Movie -

・DEAREST - Video Clip Off Shot Movie -

・Lime & Lemon - Jacket Off Shot Movie -

・Lime & Lemon - Video Clip Off Shot Movie -

・PARALLEL PARALLEL - Jacket Off Shot Movie -

・PARALLEL PARALLEL - Video Clip Off Shot Movie -

・UTSUROI - Jacket Off Shot Movie -

・UTSUROI - Video Clip Off Shot Movie -

・Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie -

・Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie -



<全形態共通(初回封入特典)>

・ジャケットサイズカード(全6種類中1種ランダム封入)

・シリアルナンバー封入



■公演情報

「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」

【会場・日時】

<2024年>

●埼玉:さいたまスーパーアリーナ

・11月29日(金)

OPEN 17:00 / START 18:00



・11月30日(土)

OPEN 15:00 / START 16:00



・12月1日(日)

OPEN 15:00 / START 16:00



●愛知:ポートメッセなごや 第1展示館

・12月7日(土)

OPEN 15:30 / START 17:00



・12月8日(日)

OPEN 14:30 / START 16:00



●広島:広島グリーンアリーナ

・12月14日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00



・12月15日(日)

OPEN 15:00 / START 16:00



●大阪:大阪城ホール

・12月24日(火)

OPEN 17:00 / START 18:00



・12月25日(水)

OPEN 17:00 / START 18:00



<2025年>

●大阪:大阪城ホール

・1月28日(火)

OPEN 17:00 / START 18:00



・1月29日(水)

OPEN 17:00 / START 18:00



●福井:サンドーム福井

・2月8日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00



・2月9日(日)

OPEN 15:00 / START 16:00



●宮城:セキスイハイムスーパーアリーナ

・2月15日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00



・2月16日(日)

OPEN 15:00 / START 16:00



●福岡:マリンメッセ福岡A館

・2月22日(土)[

OPEN 16:00 / START 17:00



・2月23日(日)

OPEN 15:00 / START 16:00



●神奈川:横浜アリーナ

・3月5日(水)

OPEN 17:00 / START 18:00



・3月6日(木)

OPEN 17:00 / START 18:00



