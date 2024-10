実務教育出版のディズニー・コレクション第3弾に、手紙の封に使うシーリングワックスを始められる「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」が登場。

はちみつカラーのワックスやハニーポット型のワックスケースがセットになったスターターセットで「くまのプーさん」の世界観が表現されています☆

実務教育出版「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」

発売日:2024年10月28日(月)

定価:3,960円(税込)

セット内容:ハンドル 1個、スプーン 1個、一筆箋と封筒 1セット(封筒3枚、便箋9枚)、シーリングスタンプ 3種類、ワックスピル(はちみつカラー/ダークレッド)2種類、ワックスケース 1個、ろうそく 1個、取扱説明書 1枚

判型:A5変

ISBN:9784788926400

発行:うさぎ出版

発売:実務教育出版

実務教育出版が展開するディズニー・コレクションから、「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」が登場。

第1弾「ディズニープリンセス ガラスペンコレクション ラプンツェル」、第2弾「ディズニー ガラスペンコレクション アナと雪の女王 エルサ」に続く、第3弾は初めてのシーリングスタンプです☆

「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」は、ディズニー・アニメーション「くまのプーさん」の世界にインスパイアされた、豪華なシーリングスタンプのセット。

熱で溶かした蝋(ワックス)の上からスタンプのデザインを刻印するシーリングワックスは、手紙が未開封であることを証明したり、権威の象徴として古代から中世に封筒を閉じる「封印」として使われていました。

レトロな雰囲気やクラシカルなデザインが人気のシーリングスタンプを、初心者も気軽に楽しめるよう8つの道具がセットになったスターターセットです。

セット内容の道具は「くまのプーさん」の温かくて優しい世界観を落とし込み、手紙の封に使う3種のシーリングスタンプの版面は、すべて「くまのプーさん」デザイン。

円形・ハニカム・長方形と、形や絵柄の違いを楽しめるセット内容です!

ワックスピルは大好きなはちみつをイメージした透明感のある「はちみつカラー」と、スタンプが映える「ダークレッド」の2種類。

ハニーポット型のワックスケースも付いており、「くまのプーさん」の世界観が高まります。

ハンドルやスプーンの持ち手は、温かみのあるウッドカラー。

シーリングスタンプ初心者もすぐに始められる、プーさん柄の一筆箋と封筒、ろうそくが揃っていて便利です☆

プーさんのシーリングスタンプで、大切な相手への手紙に特別なぬくもりを添えれば、温かくて優しい世界が手紙を開く瞬間に笑顔を届けてくれそう。

また、シーリングスタンプはペンで模様を塗ってアレンジでき、手紙に封をする以外にもラッピングやシールにして使うなど楽しみ方は無限。

「シーリングスタンプはちょっと難しそう」「準備するのが大変そう」などのイメージがある人も、「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」なら楽しくシーリングスタンプを始められます!

日常に彩りを添える、シーリングスタンプの世界への一歩を「くまのプーさん」と一緒に踏み出せるスターターセットです☆

「くまのプーさん」の世界観が詰まった、シーリングスタンプのスターターセット。

実務教育出版の「ディズニーシーリングスタンプBOOK くまのプーさん」は、2024年10月28日より発売中です!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

