パン屋ならではのモッチリバンズのハンバーガーも味わえる。人気の「まん福ベーカリー」の姉妹店（大阪・本町）

まん福ベーカリー 鉄ぱんバル(大阪・本町)

クラシックチーズバーガーセット 出典:みほりん☆さん

2024年6月、本町駅から徒歩7分ほどの場所に、大阪・北浜にある人気のパン屋「まん福ベーカリー」の新業態「まん福ベーカリー 鉄ぱんバル」がオープンしました。「まん福ベーカリー」はベーシックなものから個性派の菓子パンや総菜パンまで、他にはないアイデア商品を取り揃え、連日おいしいパンを求める方たちで賑わっています。同店は豊中店に続き3店目。こだわりの手作りパンやビーフ100%のハンバーガー、創作ホットサンドなどをテイクアウトだけでなく、店内でも楽しめるベーカリーです。

可愛らしいイートインスペース 出典:mio_25editionさん

ガラス張りの店内は天井も高く、明るく開放感があり、アジアっぽい雰囲気。種類豊富なパンが並び、イートインスペースは赤い壁が目を引く素敵な空間に、客席は18席です。

種類豊富で迷ってしまいそう 出典:カマキチ&マーヤさん

店内のキッチンで焼き上げているパンは、約40種類。パン粉から手作りする「コロッケサンド」210円や、ボリューム満点の「特盛り焼きそばドッグ」210円、ほどよくスパイシーな「カレーパン」303円など、親しみのある商品が並びます。旬の具材を使ってイチからお店で仕込む「フォカッチャ」は7種類もあり、季節を感じながら味わうのもいいですね。

特盛り焼きそばドッグ 出典:mio_25editionさん

また、自家製のサクサクジューシーなメンチを挟んだ「メンチカツバーガー」490円や、朝食にぴったりな「パンドミ」396円も人気。看板メニューの一つ「ちくわっさん」は、マヨネーズ入りのちくわをクロワッサン用のサクサクデニッシュ生地で巻き、上に甘辛い醤油タレを塗ったオリジナリティ溢れる逸品です。

クラシックチーズバーガー 出典:ガーリッカーさん

作りたてをイートインで楽しめるポテトとドリンクが付いた「クラシックチーズバーガーセット」1,200円も好評で、牛肉100%のパティは、かぶりつくと肉汁が口いっぱいに広がり、濃厚なソースとの相性も抜群です。バンズのおいしさはパン屋ならではで、野菜もたっぷり挟まっています。

トーストブランチセット 850円 出典:カマキチ&マーヤさん

「まん福ベーカリー」の人気のパンや、出来立てハンバーガーをイートインでも楽しめる新店。クローズは23時までと遅くまでやっているので、帰宅が遅くなった時でも立ち寄れるのはうれしいですね。ブランチやランチ、カフェタイムや軽めの夕飯に、気になるパンを購入してみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ブリオッシュソシソン 出典:Natalieさん

『・ブリオッシュ・ソシソン235円

・焼きそばドッグ194円

・シナモンドーナツ120円

職場に持ち帰り一気に食べました。

程よいボリュームに胃袋もご機嫌さんです。

卵、ミルク、バターなど乳製品たっぷりで甘い生地のブリオッシュの中身は粗挽きソーセージ、元々はリヨンの名物料理みたいですね。

食べ応えあるなぁ〜ソーセージの美味さがよく分かります。

焼きそばドッグはまさに、イメージ通りの味わい。

豚肉と紅生姜が良いアクセントですね。

デザート感覚で食べたドーナツが思いの外あっさりしていたのは逆に好感度アップ。

次回イートインしてもいいな』(Natalieさん)

クラシックチーズバーガー 出典:Big O23さん

『元は北浜にある人気ベーカリーで、本町ではイートインが可能。

本店で何度か持ち帰り、めちゃくちゃ美味しかったハンバーガーがお店で出来立てで食べれます。

やっぱりしっかり焼き目がつきながらふっくらしたバンズが旨い!』(Big O23さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆まん福ベーカリー 鉄ぱんバル住所 : 大阪府大阪市中央区淡路町4-2-13 アーバンネット御堂筋ビル 1FTEL : 06-6210-2728

文:佐藤明日香

