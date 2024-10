佐久平パーキングエリアにオープン！佐久平珈琲

佐久平尾山開発は、2024年11月1日に長野県・佐久平パーキングエリア(下り)敷地内にカフェ『佐久平珈琲』をグランドオープンします。

佐久平珈琲

所在地 : 〒385-0003 長野県佐久市下平尾2329

上信越自動車道・佐久平PA・下り

営業時間 : 10:00〜15:00

電話番号 : 0267-66-3533

Instagram: https://www.instagram.com/sakudairacofee/?hl=ja#

【『佐久平珈琲』について】

「エスプレッソで淹れたコーヒーとともに佐久平を五感で楽しむ」をテーマに、名前とロゴマークを制作しました。

コーヒーの香りや味わいとともに、佐久平の魅力を感じられるような体験をお届けすることを目指しています。

佐久平珈琲のある佐久平PA(下り)は、長野県に入る最初のパーキングエリアとして、観光客やビジネス客の憩いの場となっています。

広大な自然に囲まれたこの地の魅力を五感で感じながら、地域の魅力に触れ、特別なコーヒー体験を通じて新たな発見をしていただけるよう、心を込めてサービスを提供します。

同店自慢のオリジナルブレンドコーヒーは、熟練の焙煎士と共に佐久平珈琲スタッフが佐久平珈琲の為だけに厳選したこだわりの一杯です。

ブラジルとコロンビア産の豆をベースに、焙煎度の異なる豆をブレンドして作り上げ、ハンドピックで丁寧に仕上げています。

店舗の特徴であるエスプレッソマシンは名機FAEMA E61 JUBILEで抽出されます。

このマシンはクラシックなデザインと確かな品質で世界中のバリスタからも愛されています。

エスプレッソマシン

また、佐久平珈琲スタッフ達が試作を重ねて完成した「エスプレッソモカソフト」は、カフェ内で抽出した新鮮なエスプレッソを贅沢に使い、コーヒーのほろ苦さとバニラの甘さが絶妙に調和した一品です。

世代を超えて楽しめる芳醇な香りと優しい味わいが特徴です。

グランドオープン当日は、店舗のお披露目を兼ねたオープニングレセプション(テープカット、試飲会)や要望の多かった佐久平珈琲オリジナルコーヒー豆の販売も開始します。

今後も珈琲にちなんだメニュー開発を進めて行きます。

楽しみにお立ち寄りいただき、佐久平珈琲の特別なコーヒーを堪能できます。

<佐久平珈琲 提供メニュー>

●佐久平珈琲500円(税込)/佐久平ラテ600円(税込)/エスプレッソ350円(税込)/八ヶ岳牛乳200円(税込)

●エスプレッソモカソフト・牧場牛乳ソフト・ミックスソフト ALL500円(税込)

