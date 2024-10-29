¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½é²ó2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº¸¼ê¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶»Éô¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤ÞÁöÎÝ
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ¥ä¥ó¥¡¼¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬3ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2¥é¥óHR¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2Àï¤Çº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï1µå¤â¿¶¤é¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Á÷¤ê¡£¤½¤Î¸å1ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ëº¸¸ª¤ò¤«¤Ð¤¦¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢º¸¼ê¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶»¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÈÖ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¡£4µåÌÜ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢3ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò1¼þ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢º¸¼ê¤Ç¶»¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£