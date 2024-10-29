ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤ÇËÌÅÍ¤Î·ý¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¡×¤òÀ©ºî¡¡¥¢¥¿¥¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë´¶Æ°
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ö¤¢¤ï¤ï¤Î¤ª¤ó¤Ä¤¡¡×¤µ¤ó¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡Ä¡Ä¤â¤È¤¤¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡Ö»éËÃ¤Î²ô¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ½¾ð¤¬´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡²áµî¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤É¤òÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¿Í´Ö·¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ãª¤ËºîÉÊ¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÄÄÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¿·ºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËËÌÅÍ¤Î·ý¤Î¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Î¥ê¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Ä¾¶á¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÏÏÌîÍ§Ìé¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Å¨´´Éô¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¤òºî¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²ø¿ÍÂÖ¤«¿Í´ÖÂÖ¤«Çº¤ó¤Àµó¤²¶ç¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¤Î¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¤ò¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¶´¤ó¤À¤éÌÌÇò¤¯¤Í¡©¡Ù¤È¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡Ä¡Ä¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×°ã¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤ÎºîÉ÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂÀ¤Ã¤¿ÂÎ·¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·ýË¡»¦¤·¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¤é¤·¤¯¡¢»É¤»¤Ð»É¤¹¤Û¤É¤É¤ó¤É¤óÌÊ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÌ©ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê»É¤¹¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤ò¹îÉþ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢¡ÊµÕ¤Ë¡Ë½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸÷·Ê¡¢¤¤Ã¤ÈËÌÅÍ½ÀÇË»Â¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤ÉÕ¤¯Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¡¢¸¶ºî¤È¤ÏºÙÉô¤¬¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÏÃ¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ñÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢µÕ¤Ë¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ì¤¿¡×¤È¤â¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ØÅ¦¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë¡Ö¿Ë»É¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¡ØÄË¤§¡Á¤è¡Á¡Ù¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥¿¥¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´Ãæ¤Ï¤ä¤äÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¤â¤¦¾¯¤·¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Í¥¿¤ËÁö¤Ã¤¿¤¬¸Î¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öº£¸åÏÏÌî¥Ï¡¼¥È¤¬ºî¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤â¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¤ÈËÌÅÍ¤Î·ý¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÍÍ¡×¤Î¶¦±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÀ©ºî¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Öºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢
º£²ó¤Ï ¥Ï¡¼¥ÈÍÍ ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿❤️#ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È #ËÌÅÍ¤Î·ý pic.twitter.com/xSJetNFVmZ
— ¤¢¤ï¤ï¤Î¤ª¤ó¤Ä¤¡ (@onza_bubbles) October 25, 2024
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤¢¤ï¤ï¤Î¤ª¤ó¤Ä¤¡¤µ¤ó¡Ê@onza_bubbles¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2024102901.html