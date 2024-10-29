¡Ö¾¦¶È¹â¹»¥Õ¡¼¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê¡× 11·î3Æü¤ËÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ç °ËÆ£Ãé¿©ÉÊ
°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè11²ó¾¦¶È¹â¹»¥Õ¡¼¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×ËÜÁª¤¬11·î3Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¸å±ç¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¶¨²ñ¡¢Á´¹ñ¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»Ä¹¶¨²ñ¡£¡Ö¾¦¶È¹â¹»¥Õ¡¼¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿©ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¡¢³«È¯¾¦ÉÊ¤Îâ1¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
11·î3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëËÜÁª¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿6¹»¤¬¿Ê½Ð¡£¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë»î¿©¿³ºº¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£ËÜÁª½Ð¾ì¹»¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÒËÌ³¤Æ»¡ÓÌÖÁö·ËÍÛ¹â¹»¡Ö¤¢¤Ð¤·¤ê¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê¤ä¤Þ¤ï¤µ¤Ó¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡Ë¡×¡ÒµÜ¾ë¸©¡ÓÀçÂæ»ÔÎ©ÀçÂæ¾¦¶È¹â¹»¡Ö¤¤¤®¤Ê¤·¤¹¤²¤§¡ª¡ª¤¿¤±¤ÎÊÆ¤ó¡×¡ÒÀéÍÕ¸©¡ÓÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¡ÖP¡Çs¡×¡ÒÀÅ²¬¸©¡ÓÀÅ²¬¸©Î©°ËÆ¦°ËÅì¹â¹»¡Ö¶âÌÜÂä¤ÎÉñ¡Á¶âÌÜÂä¤»¤ó¤Ù¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Á¡×¡¢ÀÅ²¬¸©Î©ÉÍ¾¾¾¦¶È¹â¹»¡Ö·¯¤Ë¤ì¤â¤ó¡ÊÉÍ¾¾¤ì¤â¤óDX¡Ë¡×¡ÒÊ¼¸Ë¸©¡ÓÊ¼¸Ë¸©Î©É±Ï©¾¦¶È¹â¹»¡Ö¤Õ¤ïÉ±¥Ñ¥ó¡×¡£
ÆÃÊÌ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤æ¤á¤Ã¤Á¡¢¤«¤Ê¤Ç¤¬½Ð±é¡£ËÜÁª¿Ê½Ð¤Î6¹»¤¬»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÈÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï10»þÈ¾¤«¤é¡¢ËÜÁª½Ð¾ì¾¦ÉÊ¤Î»î¿©ÈÎÇä¡¦Íè¾ì¼ÔÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢13»þÈ¾¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡£É½¾´¼°¤Ï16»þ¤«¤é¡£¡Ö¾¦¶È¹â¹»¥Õ¡¼¥É¥°¥é¥ó¥×¥êYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£