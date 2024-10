サンリオキャラでメリーゴーランドが作れる！？可愛すぎるカプセルトイ出てるよ。

オリジナルおよびキャラクター雑貨の製造などを行うベネリックから、サンリオのキャラクターをデザインしたカプセルトイ「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド -PINK-」が登場。2024年10月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで発売中です。

第2弾も準備中?

メリーゴーランドの木馬に乗ってゆれるサンリオキャラクターたちの姿がかわいらしいバブルヘッドドールのグッズです。

複数のキャラクターを集めて並べると、遊園地のメリーゴーランドのように円形に飾ることができます。

登場キャラクター5種類で「マイメロディ」、「ディアダニエル」、「リトルツインスターズ」、「ハローキティ」、「ポムポムプリン」です。

メリーゴーランドの木馬は揺らすことができて、ぶるぶると揺れるキャラクターたちがかわいいです。キャラクターは取り外しできます。

価格は1回500円。サイズは約H62mm。対象年齢は15歳以上。

なお、今後第2弾もリリース予定です。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184

(東京バーゲンマニア編集部)