アンチェロッティ監督がヨハン・クライフ・トロフィー受賞！…昨季はレアルで“3冠”達成

フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』と欧州サッカー連盟(UEFA)は28日、2024年の男子最優秀監督賞の受賞者を発表。レアル・マドリードを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が受賞した。男女の年間最優秀監督に贈られるヨハン・クライフ・トロフィーは2024年から新設。賞の名はかつてオランダ代表やアヤックス、バルセロナなどで活躍し、監督としてもアヤックスやバルセロナに多くのタイトルをもたらした故ヨハン・クライフ氏に由来している。

Carlo Ancelotti from @realmadrid is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



Congrats @MrAncelotti! #ballondor pic.twitter.com/95ZBTRxvao