Travis Japan、BABYMONSTER『VOGUE JAPAN』の「THE ONES TO WATCH 2024」受賞

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■「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者のロングインタビューや撮り下ろし写真にも注目！

Travis Japan、BABYMONSTERが、ファッション誌『VOGUE JAPAN』の「THE ONES TO WATCH 2024」を受賞した。

「THE ONES TO WATCH 2024」は、その年を彩った才能溢れる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍を迎えた人物など、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

その他、綾野剛（俳優）、磯村勇斗（俳優）、伊藤沙莉（俳優）、江村美咲（プロフェンシング選手）、小田凱人（プロ車いすテニスプレーヤー）、河合優実（俳優）、角野隼斗（ピアニスト）、ハローキティ（世界的人気キャラクター）、ゆりやんレトリィバァ（俳優、芸人）が受賞となった。

『VOGUE JAPAN』公式サイトおよびSNSアカウント、11月1日発売の『VOGUE JAPAN』2024年12月号では、「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者のロングインタビューの他、『VOGUE JAPAN』でしか見ることができないスペシャルな撮り下ろし写真を掲載。

11月9日・10日には麻布台ヒルズにて、2日間限定で開催される創刊25周年を記念した体験型スペシャルイベント『VOGUE STATION 25』において、「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者の巨大パネルの展示を行う。

書籍情報

2024.11.01 ON SALE

『VOGUE JAPAN』2024年12月号



イベント情報

『VOGUE STATION 25』

11/09（土）・10（日）東京・麻布台ヒルズ

『VOGUE JAPAN』公式サイト

https://www.vogue.co.jp

『VOGUE JAPAN』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/voguejapan/

『VOGUE JAPAN』OFFICIAL X（旧Twitter）

https://x.com/voguejp/

『VOGUE JAPAN』OFFICIAL TikTok

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/