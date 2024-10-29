Travis Japan、BABYMONSTER『VOGUE JAPAN』の「THE ONES TO WATCH 2024」受賞
■「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者のロングインタビューや撮り下ろし写真にも注目！
Travis Japan、BABYMONSTERが、ファッション誌『VOGUE JAPAN』の「THE ONES TO WATCH 2024」を受賞した。
「THE ONES TO WATCH 2024」は、その年を彩った才能溢れる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍を迎えた人物など、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。
その他、綾野剛（俳優）、磯村勇斗（俳優）、伊藤沙莉（俳優）、江村美咲（プロフェンシング選手）、小田凱人（プロ車いすテニスプレーヤー）、河合優実（俳優）、角野隼斗（ピアニスト）、ハローキティ（世界的人気キャラクター）、ゆりやんレトリィバァ（俳優、芸人）が受賞となった。
『VOGUE JAPAN』公式サイトおよびSNSアカウント、11月1日発売の『VOGUE JAPAN』2024年12月号では、「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者のロングインタビューの他、『VOGUE JAPAN』でしか見ることができないスペシャルな撮り下ろし写真を掲載。
11月9日・10日には麻布台ヒルズにて、2日間限定で開催される創刊25周年を記念した体験型スペシャルイベント『VOGUE STATION 25』において、「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者の巨大パネルの展示を行う。
書籍情報
2024.11.01 ON SALE
『VOGUE JAPAN』2024年12月号
イベント情報
『VOGUE STATION 25』
11/09（土）・10（日）東京・麻布台ヒルズ
『VOGUE JAPAN』公式サイト
https://www.vogue.co.jp
『VOGUE JAPAN』OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/voguejapan/
『VOGUE JAPAN』OFFICIAL X（旧Twitter）
https://x.com/voguejp/
『VOGUE JAPAN』OFFICIAL TikTok
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/