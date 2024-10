ファミリーマートは具材が見える進化系中華まん「こんがりビストロまん ビーフシチュー」を2024年10月29日(火)から全国のファミリーマートで販売中です。

ファミリーマート「こんがりビストロまん ビーフシチュー」

価格 :223円(税込240円)

発売日 :2024年10月29日(火)

発売地域:全国

ファミリーマートは具材が見える進化系中華まん「こんがりビストロまん ビーフシチュー」を2024年10月29日(火)から全国のファミリーマートで販売中!

具材が見える進化系中華まん「ビストロまん」は、累計販売1,000万個を突破した人気シリーズ。

今回は、利用者アンケートにて、「食べてみたい味」1位(※)を獲得した、「こんがりビストロまん ビーフシチュー」が登場☆

(※)

調査期間 :2024年2月14日〜2月19日

調査対象 :コンビニで中華まんを「ほぼ毎日」〜「1ヶ月に1回以上」

購入する20〜60代男女

有効回答数:1,060

調査方法 :Freeasyによるインターネット調査

牛肉を赤ワインに2時間漬け込むことで引き出した、芳醇な旨味とじっくりソテーした玉ねぎの風味で実現した濃厚デミグラスがたっぷり!

また、ダイスカットしたポテトは食べ応えがあり、ごろっとした食感。

こだわりのフィリング(具材)と、蒸しと焼きの2段階製法により“香ばしもっちり”に作られた生地との絶妙なハーモニーを楽しめます☆

ファミリーマート「こんがりビストロまん ビーフシチュー」は全国の店舗で販売中です。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

