BABYMONSTER¡¢°½Ìî¹ä¡õTravis Japan¤é¤È¶¦¤ËVOGUE JAPAN¤Î¡ÖTHE ONES TO WATCH 2024¡×¤ËÁªÄê¡ª

世界で最も影響力のあるファッション誌「VOGUE JAPAN」は、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた方など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2024」の受賞者を、綾野剛(俳優)、磯村勇斗(俳優)、伊藤沙莉(俳優)、江村美咲(プロフェンシング選手)、小田凱人(プロ車いすテニスプレーヤー)、河合優実(俳優)、角野隼斗(ピアニスト)、Travis Japan(ボーイズグループ)、ハローキティ(世界的人気キャラクター)、BABYMONSTER(ガールズグループ)、ゆりやんレトリィバァ(俳優、芸人)に決定した(※50音順)。

これに伴い、本日より「VOGUE JAPAN」公式ウェブサイトおよびSNSアカウントにて、また、11月1日(金)発売の「VOGUE JAPAN」2024年12月号にて、「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者のロングインタビューのほか、「VOGUE JAPAN」でしか見ることができない、スペシャルな撮り下ろし写真を掲載。11月9日(土)〜10日(日)には麻布台ヒルズにて2日間限定で開催される創刊25周年を記念した体験型スペシャルイベント「VOGUE STATION 25」において、「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者の巨大パネルの展示を行う。「The Ones to Watch」は、さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において「VOGUE JAPAN」読者をインスパイアしたヴォーグな女性たちを「VOGUE JAPAN」が選出し、メディア向け記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型のアニュアル企画「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR(WOTY)」(2006-2020)の後継プロジェクトとして2021年にスタート。「WOTY」のジェンダーフリー版ともいえる本企画では、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえたアスリートなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃える。