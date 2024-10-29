「Portrait.Of.Piratesワンピース」ゾロや神・エネルのフィギュア抽選販売が11月1日から実施！
11月1日10時～11月11日23時 抽選販売受付予定
11月 発送予定
【Portrait.Of.Piratesワンピース “WA-MAXIMUM” ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 “阿修羅”】
価格：24,970円
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “NEO-MAXIMUM” “スカイピア唯一神” 神・エネル】
価格：33,000円
11月 発送予定
【Portrait.Of.Piratesワンピース “WA-MAXIMUM” ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 “阿修羅”】
価格：24,970円
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “NEO-MAXIMUM” “スカイピア唯一神” 神・エネル】
価格：33,000円
メガハウスはプレミアムバンダイにて、フィギュア「Portrait.Of.Piratesワンピース」より「“WA-MAXIMUM” ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 “阿修羅”」、「“NEO-MAXIMUM” “スカイピア唯一神” 神・エネル」の抽選販売を11月1日10時から11月11日23時にかけて実施する。価格は「ロロノア・ゾロ」が24,970円、「神・エネル」が33,000円。
「“WA-MAXIMUM” ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 “阿修羅”」は黒の「鬼ヶ島」討ち入り衣装に身を包んだ「ロロノア・ゾロ」の姿を立体化したもの。三面六臂の鬼神のような「阿修羅」の姿を再現している。
前面
九刀を振るう姿を立体化
背面も大迫力
サイズは全長約390mm
まさに鬼神といったいでたち
表情も鬼気迫るもの
「“NEO-MAXIMUM” “スカイピア唯一神” 神・エネル」は全高約400mmで堂々とした存在感を表現。手に持ったリンゴや筋肉、後光に至るまで細やかに造形している。
不敵な表情
前面
側面
右側面
脚の長さもあいまって迫力を感じる
足元も美しい
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション