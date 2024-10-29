・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．３８ドル（－４．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７５５．９ドル（＋１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３８３．０セント（＋２２．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５８．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１０．７５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９７４．００セント（－１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７７．７１（－６．９７）

出所：MINKABU PRESS