２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．３８ドル（－４．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５５．９ドル（＋１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８３．０セント（＋２２．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．７５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７４．００セント（－１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７７．７１（－６．９７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．３８ドル（－４．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５５．９ドル（＋１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８３．０セント（＋２２．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．７５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７４．００セント（－１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７７．７１（－６．９７）
出所：MINKABU PRESS