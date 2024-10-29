2024バロンドールはロドリが初受賞！ ヴィニシウスやベリンガムらマドリー3選手抑えての受賞に
フランスのフットボール専門誌『フランス・フットボール』が主催する2024バロンドール授賞式が28日にパリで行われ、マンチェスター・シティのロドリが初受賞した。
1956年に創設され、最も権威ある個人賞とされるバロンドール。前回から暦年ではなく、シーズンが評価の対象となり、選出プロセスの基準も個人のパフォーマンスが最重視されされる。なお、順位はFIFAランキング上位100カ国のジャーナリストの投票で決定する。
注目の男子バロンドールは、マンチェスター・シティのプレミアリーグ4連覇に加え、スペイン代表のユーロ2024制覇に貢献し、大会MVPにも輝いたMFロドリが初受賞した。
また、同授賞式では女子のバロンドール、21歳以下の年間最優秀選手賞にあたるコパ・トロフィー、年間最優秀GK賞にあたるヤシン・トロフィー、年間最優秀FW賞にあたるゲルト・ミュラー・トロフィー、社会貢献を称えるソクラテス・アワードなどの各受賞者も発表された。
女子バロンドールは昨季40試合に出場し19ゴールを記録し、バルセロナのリーグ5連覇と、女子チャンピオンズリーグ連覇に貢献したMFアイタナ・ボンマティが2年連続の受賞。なお、最終候補30名にノミネートされていたなでしこジャパンMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)は26位だった。
コパ・トロフィーはFWラミン・ヤマル。ヤシン・トロフィーは2年連続となるGKエミリアーノ・マルティネス、ゲルト・ミュラー・トロフィーは年間52ゴールを挙げたFWハリー・ケインとFWキリアン・ムバッペ、ソクラテス・アワードはスペインサッカー連盟(RFEF)元会長であるルイス・ルビアレス氏のキス問題の被害者で、問題を解決しようとしない態度の改善を求めてRFEFと戦ったFWジェニファー・エルモソが受賞。また、男子と女子の年間最優秀チームにはレアル・マドリー、バルセロナが選出された。
◆各賞受賞者
男子バロンドール
MFロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン)
女子バロンドール
MFアイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
コパ・トロフィー
FWラミン・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
ヤシン・トロフィー
GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)
ゲルト・ミュラー・トロフィー
FWハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)
FWキリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー/フランス)
ソクラテス・アワード
FWジェニファー・エルモソ(パチューカ、ティグレス/スペイン)
クラブ・オブ・ザ・イヤー
男子
レアル・マドリー(スペイン)
女子
バルセロナ(スペイン)
◆2024男子バロンドール最終順位
1.MFロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン)
2.FWヴィニシウス(レアル・マドリー/ブラジル)
3.MFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/イングランド)
4.DFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー/スペイン)
5.FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ/ノルウェー)
6.FWキリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー/フランス)
7.FWラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン)
8.FWラミン・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
9.MFトニ・クロース(レアル・マドリー、引退/ドイツ)
10.FWハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)
11.MFフィル・フォーデン(マンチェスター・シティ/イングランド)
12.MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン/ドイツ)
13.MFダニ・オルモ(ライプツィヒ、バルセロナ/スペイン)
14.FWアデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア)
15.FWニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ/スペイン)
16.MFグラニト・ジャカ(アーセナル/スイス)
17.MFフェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリー/ウルグアイ)
18.GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)
19.MFマルティン・ウーデゴール(アーセナル/ノルウェー)
20.MFハカン・チャルハノール(インテル/トルコ)
21.FWブカヨ・サカ(アーセナル/イングランド)
22.DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/ドイツ)
23.DFルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/ポルトガル)
24.DFウィリアム・サリバ(アーセナル/フランス)
25.MFコール・パーマー(チェルシー/イングランド)
26.MFデクラン・ライス(アーセナル/イングランド)
27.MFヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)
28.DFアレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/スペイン)
29.DFマッツ・フンメルス(ドルトムント、ローマ/ドイツ)
29.FWアルテム・ドフビク(ドニプロ-1、ジローナ、ローマ/ウクライナ)
※()内は所属クラブ/国籍
1956年に創設され、最も権威ある個人賞とされるバロンドール。前回から暦年ではなく、シーズンが評価の対象となり、選出プロセスの基準も個人のパフォーマンスが最重視されされる。なお、順位はFIFAランキング上位100カ国のジャーナリストの投票で決定する。
また、同授賞式では女子のバロンドール、21歳以下の年間最優秀選手賞にあたるコパ・トロフィー、年間最優秀GK賞にあたるヤシン・トロフィー、年間最優秀FW賞にあたるゲルト・ミュラー・トロフィー、社会貢献を称えるソクラテス・アワードなどの各受賞者も発表された。
女子バロンドールは昨季40試合に出場し19ゴールを記録し、バルセロナのリーグ5連覇と、女子チャンピオンズリーグ連覇に貢献したMFアイタナ・ボンマティが2年連続の受賞。なお、最終候補30名にノミネートされていたなでしこジャパンMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)は26位だった。
コパ・トロフィーはFWラミン・ヤマル。ヤシン・トロフィーは2年連続となるGKエミリアーノ・マルティネス、ゲルト・ミュラー・トロフィーは年間52ゴールを挙げたFWハリー・ケインとFWキリアン・ムバッペ、ソクラテス・アワードはスペインサッカー連盟(RFEF)元会長であるルイス・ルビアレス氏のキス問題の被害者で、問題を解決しようとしない態度の改善を求めてRFEFと戦ったFWジェニファー・エルモソが受賞。また、男子と女子の年間最優秀チームにはレアル・マドリー、バルセロナが選出された。
◆各賞受賞者
男子バロンドール
MFロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン)
女子バロンドール
MFアイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
コパ・トロフィー
FWラミン・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
ヤシン・トロフィー
GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)
ゲルト・ミュラー・トロフィー
FWハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)
FWキリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー/フランス)
ソクラテス・アワード
FWジェニファー・エルモソ(パチューカ、ティグレス/スペイン)
クラブ・オブ・ザ・イヤー
男子
レアル・マドリー(スペイン)
女子
バルセロナ(スペイン)
◆2024男子バロンドール最終順位
1.MFロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン)
2.FWヴィニシウス(レアル・マドリー/ブラジル)
3.MFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/イングランド)
4.DFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー/スペイン)
5.FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ/ノルウェー)
6.FWキリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー/フランス)
7.FWラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン)
8.FWラミン・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
9.MFトニ・クロース(レアル・マドリー、引退/ドイツ)
10.FWハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)
11.MFフィル・フォーデン(マンチェスター・シティ/イングランド)
12.MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン/ドイツ)
13.MFダニ・オルモ(ライプツィヒ、バルセロナ/スペイン)
14.FWアデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア)
15.FWニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ/スペイン)
16.MFグラニト・ジャカ(アーセナル/スイス)
17.MFフェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリー/ウルグアイ)
18.GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)
19.MFマルティン・ウーデゴール(アーセナル/ノルウェー)
20.MFハカン・チャルハノール(インテル/トルコ)
21.FWブカヨ・サカ(アーセナル/イングランド)
22.DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/ドイツ)
23.DFルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/ポルトガル)
24.DFウィリアム・サリバ(アーセナル/フランス)
25.MFコール・パーマー(チェルシー/イングランド)
26.MFデクラン・ライス(アーセナル/イングランド)
27.MFヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)
28.DFアレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/スペイン)
29.DFマッツ・フンメルス(ドルトムント、ローマ/ドイツ)
29.FWアルテム・ドフビク(ドニプロ-1、ジローナ、ローマ/ウクライナ)
※()内は所属クラブ/国籍