2024バロンドールはロドリが初受賞！　ヴィニシウスやベリンガムらマドリー3選手抑えての受賞に

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フランスのフットボール専門誌『フランス・フットボール』が主催する2024バロンドール授賞式が28日にパリで行われ、マンチェスター・シティのロドリが初受賞した。

1956年に創設され、最も権威ある個人賞とされるバロンドール。前回から暦年ではなく、シーズンが評価の対象となり、選出プロセスの基準も個人のパフォーマンスが最重視されされる。なお、順位はFIFAランキング上位100カ国のジャーナリストの投票で決定する。

注目の男子バロンドールは、マンチェスター・シティのプレミアリーグ4連覇に加え、スペイン代表のユーロ2024制覇に貢献し、大会MVPにも輝いたMFロドリが初受賞した。

また、同授賞式では女子のバロンドール、21歳以下の年間最優秀選手賞にあたるコパ・トロフィー、年間最優秀GK賞にあたるヤシン・トロフィー、年間最優秀FW賞にあたるゲルト・ミュラー・トロフィー、社会貢献を称えるソクラテス・アワードなどの各受賞者も発表された。

女子バロンドールは昨季40試合に出場し19ゴールを記録し、バルセロナのリーグ5連覇と、女子チャンピオンズリーグ連覇に貢献したMFアイタナ・ボンマティが2年連続の受賞。なお、最終候補30名にノミネートされていたなでしこジャパンMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)は26位だった。

コパ・トロフィーはFWラミン・ヤマル。ヤシン・トロフィーは2年連続となるGKエミリアーノ・マルティネス、ゲルト・ミュラー・トロフィーは年間52ゴールを挙げたFWハリー・ケインとFWキリアン・ムバッペ、ソクラテス・アワードはスペインサッカー連盟(RFEF)元会長であるルイス・ルビアレス氏のキス問題の被害者で、問題を解決しようとしない態度の改善を求めてRFEFと戦ったFWジェニファー・エルモソが受賞。また、男子と女子の年間最優秀チームにはレアル・マドリー、バルセロナが選出された。

◆各賞受賞者

男子バロンドール

MFロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン)

女子バロンドール

MFアイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)

コパ・トロフィー

FWラミン・ヤマル(バルセロナ/スペイン)

ヤシン・トロフィー

GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)

ゲルト・ミュラー・トロフィー

FWハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)

FWキリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー/フランス)

ソクラテス・アワード

FWジェニファー・エルモソ(パチューカ、ティグレス/スペイン)

クラブ・オブ・ザ・イヤー

男子

レアル・マドリー(スペイン)

女子

バルセロナ(スペイン)

◆2024男子バロンドール最終順位

1.MFロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン)

2.FWヴィニシウス(レアル・マドリー/ブラジル)

3.MFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/イングランド)

4.DFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー/スペイン)

5.FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ/ノルウェー)

6.FWキリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー/フランス)

7.FWラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン)

8.FWラミン・ヤマル(バルセロナ/スペイン)

9.MFトニ・クロース(レアル・マドリー、引退/ドイツ)

10.FWハリー・ケイン(バイエルン/イングランド)

11.MFフィル・フォーデン(マンチェスター・シティ/イングランド)

12.MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン/ドイツ)

13.MFダニ・オルモ(ライプツィヒ、バルセロナ/スペイン)

14.FWアデモラ・ルックマン(アタランタ/ナイジェリア)

15.FWニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ/スペイン)

16.MFグラニト・ジャカ(アーセナル/スイス)

17.MFフェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリー/ウルグアイ)

18.GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/アルゼンチン)

19.MFマルティン・ウーデゴール(アーセナル/ノルウェー)

20.MFハカン・チャルハノール(インテル/トルコ)

21.FWブカヨ・サカ(アーセナル/イングランド)

22.DFアントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/ドイツ)

23.DFルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/ポルトガル)

24.DFウィリアム・サリバ(アーセナル/フランス)

25.MFコール・パーマー(チェルシー/イングランド)

26.MFデクラン・ライス(アーセナル/イングランド)

27.MFヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)

28.DFアレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/スペイン)

29.DFマッツ・フンメルス(ドルトムント、ローマ/ドイツ)

29.FWアルテム・ドフビク(ドニプロ-1、ジローナ、ローマ/ウクライナ)

※()内は所属クラブ/国籍