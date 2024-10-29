前代未聞だった2024バロンドール、全30人の順位判明！ボイコットしたヴィニシウスの結果は…
28日にパリで行われたバロンドール授与式。男子バロンドールの投票結果はこうなった。
1位 ロドリ（マンチェスター・シティ／スペイン）
2位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／ブラジル）
3位 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／イングランド）
4位 ダニ・カルバハル（レアル・マドリー／スペイン）
5位 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）
6位 キリアン・エムバペ（PSG→レアル・マドリー／フランス）
7位 ラウタロ・マルティネス（インテル／アルゼンチン）
8位 ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）
9位 トニ・クロース（レアル・マドリー→引退／ドイツ）
10位 ハリー・ケイン（バイエルン／イングランド）
11位 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
12位 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン／ドイツ）
13位 ダニ・オルモ（RBライプツィヒ→バルセロナ／スペイン）
14位 アデモラ・ルックマン（アタランタ／ナイジェリア）
15位 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ／スペイン）
16位 グラニト・ジャカ（レヴァークーゼン／スイス）
17位 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／ウルグアイ）
18位 エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／アルゼンチン）
19位 マルティン・ウーデゴール（アーセナル／ノルウェー）
20位 ハカン・チャルハノール（インテル／トルコ）
21位 ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
22位 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー／ドイツ）
23位 ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／ポルトガル）
24位 ウィリアン・サリバ（アーセナル／フランス）
25位 コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
26位 デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
27位 ヴィティーニャ（PSG／ポルトガル）
28位 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／スペイン）
29位 マッツ・フメルス（ドルトムント→ローマ／ドイツ）
29位 アルチョム・ドフビク（ジローナ→ローマ／ウクライナ）
初受賞となったロドリは感極まりつつ、「私にとっても、私の家族にとっても、私の国にとっても、とても特別な日」とコメント。また、同席したパートナーのローラさんへの感謝も述べつつ、今日で結婚8年になるとも述べていた。
なお、レアル・マドリーは選考に不満があり、クラブとしてバロンドールをボイコットしている。