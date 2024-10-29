¡Ö»ä¤Î»à¸å¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡¡°ä¸À½ñ¤òÀ¸Á°¤Ë½àÈ÷¡¡¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë»ô°éÈñ¤òÂ÷¤¹»ÅÁÈ¤ß¤â¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¼ãÇ¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¤è¤ê¤â¡¢Ç¯ÎðÁê±þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹âÎð¤ÎÊÝ¸î¸¤Ç¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤òÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¡Ä½Ã°å»Õ¤¬¿Ç»¡¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¡ÈÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡É¤È¤Ï
¢¦1¡¡¼«Ê¬¤Î»à¸å¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÂÃù¶â¤ä¼Ö¡¢µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤ËÁêÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô¤¤¼ç¤ò°ú¤·Ñ¤°¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î´Ö¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤Î¶¨µÄ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¶¦Íºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¦Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤Á¤ÇÃ¯¤¬À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÁêÂ³Ê¶Áè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÏË¡¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Î´ÉÍý¡¦À¶»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤âÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤Î½èÊ¬¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÁêÂ³ºâ»ºÀ¶»»¿Í¤ÏÃ¯¤«¤¬ÁªÇ¤¤Î¿½Î©¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ë¤â¿½Î©¤¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ôÍÜ¤ÏÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÂ³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤â¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¾ï¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦2¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
Ë¡Î§Åª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤º¤ëÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤òÁêÂ³Ê¶Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤ËÁêÂ³Áè¤¤¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»à¸å¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î°·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêÂ³ÌäÂê¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Ë»ô°é¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡Î§¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁêÂ³¿Í¤À¤±¤Ï·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ô°é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¦´Ä¶¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Éé¤¦¤Ù¤½ªÀ¸»ôÍÜµÁÌ³¡ÊÆ°Êª°¦¸îË¡7¾ò4¹à¡Ë¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î½êÍ¸¢¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢°ä¸À¤òºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£°ä¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁêÂ³¿Í¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡ÊÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ò°äÂ£¤¹¤ë¡Ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬Ä¾¤Á¤Ë¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³¤â¡¢°äÂ£¤â¡¢Êü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤È°ìÊýÅª¤Ë°ä¸À¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤«¤é°ú¼è¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã±¤Ë°ä¸À¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Á°¤Ë¤¤Á¤ó¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¡¹´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀ¸Á°¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ô°é¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ô°é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¤Îºâ»º¤òÊÌ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Â÷¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÂ÷¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤½¤Îºâ»º¤ò°ìÄê¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë´ÉÍý¡¦»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×¤Êºâ»º¤ò¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÇ§ÃÎ¾É¤¬°²½¤·¤¿¤È¤«»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò°Ê¸å»ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç°ä¸À¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¿®Â÷·ÀÌó¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤ÏÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÂÐºö¤ÏÁí¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î°·¤¤¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤ä¿®Â÷·ÀÌó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎË¡Î§ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¡¦°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀÐ°æ °ì°°¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤¢¤¡ËÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍSACI¡¦»Í¾ò±¨´ÝË¡Î§»öÌ³½ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÊÛ¸î»Î¡£¶áµ¦°ì±ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¦µþÅÔÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¡ÖÆ°Êª¤ÎË¡¤ÈÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈË¡³Ø²ñ¡×²ñ°÷¡£