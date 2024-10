ここを知っている大人は最強！ 「レストランひらまつ 広尾」地階に広がる秘密基地（東京・広尾）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はフレンチの老舗「レストランひらまつ 広尾」がプロデュースする新店です。大切な人とゆっくり語らいたい夜にどうぞ。

Le Club des Vins Hermitage(東京・広尾)

グラン シエクル 写真:お店から

2024年10月3日、東京メトロ・広尾駅1番出口から徒歩約1分の「レストランひらまつ 広尾」地下1階にオープンした系列店「Le Club des Vins Hermitage」(ル・クラブ・デ・ヴァン エルミタージュ)は、アラカルトのフレンチ料理とワインが楽しめるお店です。

「レストランひらまつ 広尾」が創業時より40年以上もの間、蓄えてきたワイン500〜550銘柄、およそ3,000本のほか、新店のために設けたワインを保存するワインカーヴに、フランスの生産者から直接取り寄せた逸品を貯蔵し、最高の状態で提供します。

シェフの井上一輝氏(写真左)、支配人の河野雅美氏(写真右) 写真:お店から

シェフを務める井上一輝氏は、2012年に株式会社ひらまつに入社。総料理長・平松宏之氏のもとで12年間学びながら、2022年より「レストランひらまつ 広尾」の副料理長を経て、新店の料理長に就任しました。ソムリエ兼マネージャーを務めるのは、同じく「レストランひらまつ 広尾」で長年副支配人を務めてきた河野雅美氏。若いながらも経験豊富な2人が、ゲストのリクエストやオーダーに柔軟に対応します。



ワインはグラス1杯から、料理はアラカルトで注文可 写真:お店から

スペシャリテは、写真右の「オマール海老のロースト ポワヴロン・ナチュール 丸ごとローストした玉ねぎのピューレ仕立て」 (10,000円。2名より注文可)と「栗南瓜と鮑のアンサンブル 海の香りのジュレ」(5,200円)。

ワインと味わうことでさらに昇華する井上氏の料理とともに、何通りも楽しめるペアリングの奥深さを堪能できます。

店内 写真:お店から

座席は、テーブル5卓計10席。ロマン派やピカソの作品が多く展示され、1800年代イギリスの純銀器を贅沢に使用した店内は、オーナー平松氏が作り上げたこだわりの空間です。ほの暗い明かりがムードをかきたてる地下の新店は、まさに大人の隠れ家。観劇後や2軒目使いにも。ふらりと立ち寄れば、大切な人との距離もグッと縮まりそうですね。ここぞという日の夜に足を運びたくなる、とっておきのレストランです。

食べログレビュアーのコメント

栗南瓜と鮑のアンサンブル 海の香りのジュレ 出典:しんしん(^^;;さん

『今年10月にできたひらまつの地下にあるフレンチレストラン

支配人の方に開店前からお勧めされていて伺いました

お料理はどれも美味。一皿一皿おいしい

またお店は少しくらいかなぁと思う感じだけど

什器や調度品と合わせるとすごくくつろげる空間

ひらまつとは違い しっとりとお料理を楽しめました

ワインセラーにはたくさんのワインがありました

ご馳走様でした』(しんしん(^^;;さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Le Club des Vins Hermitage住所 : 東京都港区南麻布5-15-13 B1FTEL : 03-5449-2772

文:斎藤亜希

